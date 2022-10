Hub USB-C: DVI, VGA, HDMI, USB-A a 15€ (solo 8 rimasti)

Se ti serviva un Hub USB-C Multiporta dedicato al video, ecco l’offerta che non puoi perdere. Questo adattatore include DVI, VGA, HDMI, USB-A e costa solo 15€ invece di 21,99€. Ma dovrai fare in fretta per accaparrartelo perché, al momento della stesura di questo post, ce ne sono solo 8 disponibili.

Importante. Per ottenere lo sconto immediato, ricordati di spuntare la voce Applica coupon 30% sotto la descrizione di prodotto prima di metterlo nel carrello.

Questo adattatore 4 in 1 converte la porta USB-C 3.1 → HDMI, VGA, DVI per collegare PC a monitor recenti e meno recenti. Non ha bisogno di driver, ed è completamente Plug & Play.

Può effettuare Mirroring o estensione schermo, con una qualità notevole e priva di effetto ghosting grazie alla schermatura multipla in lamina di alluminio a doppio strato. Perfetta per connettere vecchi dispositivi e monitor ai più recenti Mac e PC dotati di porta USB-C.

E siccome sappiamo che i protocolli video sono moto delicati e spesso creano problemi, vi diamo la buona notizia. Provatelo senza preoccupazioni; al limite, se non dovesse risultare compatibile con la vostra configurazione, potete sempre rispedirlo ad Amazon: il reso è assolutamente gratuito.