L’amatissimo hub USB-C 8-in-1 di NOVOO è tornato al 50% su Amazon (tramite coupon), quindi oggi lo puoi acquistare a soli 22,49 euro sullo store digitale. Mi raccomando, ricorda di spuntare la casella del Coupon prima di aggiungere il prodotto al carrello.

Senza pensarci troppo, si può dire che ciò che rende unico questo hub USB-C è sicuramente il design. I colori (nero e argento) sono assolutamente in linea con quelli utilizzati da Apple, ma la chicca sta nel cavo USB-C che – quando non è in uso – si nasconde sul fianco del gadget, in un incavo apposito. Il risultato è molto gradevole, e poi così è anche più comodo da portare in giro.

Anche dal punto di vista puramente pratico non si scherza. Con una spesa di poco superiore ai 20 euro (oggi, utilizzando il Coupon), si aggiunge al proprio arsenale di accessori tech un Hub USB-C che dispone delle seguenti porte:

1x porta USB-C con Power Delivery

1x lettore di card TF

1x lettore di card SD

1x HDMI

1x LAN

3x USB-A 3.0

