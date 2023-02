Avere un MacBook Air/Pro non proprio di ultimissima generazione (ma anche alcuni notebook Windows) significa anche dover fare i conti con pochissime porte. Ecco perché risulta necessario l’acquisto di un hub USB-C, così da avere sempre a portata di mano tutte le porte di cui si ha bisogno. Un’ottima soluzione è la docking station 6-in-1 di ORICO, ora in offerta su Amazon 22€ e pochi spiccioli. Ricorda però di spuntare la casella del Coupon prima di aggiungere il prodotto al carrello, così da ottenere uno sconto del 20%.

L’hub USB-C 6-in-1 risolve tutti i tuoi problemi di connettività

L’accessorio è firmato ORICO, noto e affidabile brand che realizza gadget per smartphone, tablet e notebook.

Compatto e leggero, l’hub USB-C è caratterizzato da un design ricercato che si sposa perfettamente con il tuo MacBook Pro/Air munito di due porte USB-C (ma ovviamente lo puoi usare con qualsiasi altro computer). Questa docking station è davvero versatile e include tutte le porte di cui potresti avere bisogno, dalla tradizionale USB-A all’HDMI con supporto al 4K.

1 porta HDMI 4K@30Hz

1 porta USB-C PD 100W

1 porta USB-C 5Gbps

3 porta USB-A 3.0 5Gbps

Non c’è bisogno di aggiungere altro per descrivere questo utilissimo gadget. Ti assicuro che resterai colpito dalla qualità e dall’affidabilità del dispositivo. Soprattutto in abbinamento con portatili Apple che hanno solo due USB-C sul lato.

Attenzione però, perché l’offerta potrebbe scadere a breve e le scorte potrebbero essere limitate, quindi ti consiglio di affrettarti.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.