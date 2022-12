Stai pensando di metterti in forma oppure vorresti un dispositivo per tenere d’occhio i dati sulla tua salute? Potresti dare una chance al Watch Fit di Huawei, oggi acquistabile su Amazon a soli 49,99 euro grazie al super sconto del 50%. L’indossabile da polso è venduto e spedito da Amazon, e ti ricordo che le spedizione è gratuita se ti abboni a Prime.

Salute e fitness: ti aiuta il Watch Fit di Hauwei

Grazie al display AMOLED rettangolare da 1.64 pollici e alla risoluzione HD di 280 x 456 pixel, sul Huawei Watch Fit tutto appare nitido e grande. La luminosità si regola in automatico per ottimizzare la leggibilità anche alla luce del sole, mentre i sei quadranti Always-On ti permettono di sfoggiare un look diverso ogni giorno.

In ambito fitness, lo smartwatch ti fornisce dati di allenamento precisi e in tempo reale per 12 modalità di sport professionali. Le 85 modalità di allenamento personalizzato ti aiutano a dare il massimo con qualunque attività, dalle sessioni di yoga agli intervalli training ad alta intensità. Inoltre, il Watch Fit registra in tempo reale frequenza cardiaca, calorie e durata dell’allenamento.

Con la tecnologia di monitoraggio della frequenza cardiaca HUAWEI TruSeen 4.0, questo smartwatch è in grado di registrare accuratamente il tuo battito cardiaco in tempo reale, anche quando stai dormendo; inoltre rileva immediatamente se il tuo battito cardiaco supera la normale frequenza e invia un promemoria per ricordarti di misurare ogni giorno il tuo stato di salute.

Sottile e leggero, Huawei Watch Fit racchiude in soli 21 grammi una batteria dalle prestazioni ottimizzate. L’architettura con doppio chipset e gli algoritmi di risparmio energetico permettono un’autonomia fino a 10 giorni; e grazie alla tecnologia di ricarica veloce, con una carica di soli 5 minuti hai un’intera giornata di autonomia.

Infine, ti segnalo che questo dispositivo è compatibile con HarmonyOS 2 o successivo, Android 6.0 o successivo e iOS 9.0 o successivo. Quindi sì, lo puoi abbinare anche al tuo iPhone.

