HUAWEI Band 8: regalo di SAN VALENTINO per gli sportivi in OFFERTA TOP

Ecco uun’ottima idea regalo per San Valentino ad un prezzo super conveniente se la tua dolce metà è appassionata di sport e attività all’aria aperta! Oggi su Amazon è disponibile la HUAWEI Band 8 a soli 44 euro grazie ad un maxi sconto del 24%.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. Però c’è da fare in fretta, l’offerta è limitatissima e gli articoli sono in esaurimento!

HUAWEI Band 8: le funzionalità del compagno di allenamento dei tuoi sogni

Grazie alle sue funzionalità all’avanguardia, la HUAWEI Band 8 è un partner perfetto per chi è appassionato di attività all’aria aperta e sport in generale.

Il tracker è leggero e sottilissimo tanto che riesci a malapena a sentirlo al polso. Presenta un display AMOLED senza bordi ed è compatibile con smartphone sia iOS che Android.

Ha a disposizione 100 modalità di allenamento quindi può monitorare qualsiasi attività fisica. In più è in grado di riconoscere in automatico se stai correndo o camminando ed è perfetto anche per chi pratica nuoto in quanto rileva i quattro principali stili e garantisce il monitoraggio della frequenza cardiaca durante l’allenamento in vasca.

Allo stesso modo, la Band 8 di HUAWEI tiene sotto controllo costantemente lo stato di salure attraverso le tecnologie HUAWEI Tru Series supporta il monitoraggio continuo della SpO2, ti aiuta negli esercizi di respirazione antistress e presenta un aggiornato algoritmo AI che monitora tutto il giorno la frequenza cardiaca e ti avverte subito se c’è un’anomalia.

L’autonomia è un altro punto di forza della smart band: una volta caricato completamente, può essere utilizzata fino a 14 giorni, o 9 giorni in caso di impiego in condizioni normali.

Oggi la HUAWEI Band 8 può essere tua a soli 44 euro grazie ad un maxi sconto lanciato su Amazon del 24%. Si tratta del regalo perfetto per chi ama lo sport e le attività all’aria aperta, approfittane in vista di San Valentino!

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.