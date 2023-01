Purtroppo la coppia “Mac & Gaming” non funziona poi così bene. Un giorno forse cambieranno le cose, ma nel frattempo chiunque voglia una macchina da utilizzare tanto per la produttività quanto per i videogiochi di ultima generazione, deve puntare lo sguardo altrove. Se pensi di appartenere a questa cerchia, ti dico che oggi Unieuro propone lo spettacolare HP Victus da 15,6″ con AMD Ryzen 5 a soli 799,90 euro, ovvero 300 euro in meno rispetto al prezzo di listino.

In una sola parola: F-A-V-O-L-O-S-O.

HP Victus, un notebook per il gaming più sfrenato (e non solo)

HP da anni ormai propone le sue serie di prodotti per il gaming, tra cui appunto Victus. Il 15-fb0014nl 5600H è un notebook (del 2022!) che offre una potenza straordinaria, pur mantenendo dimensioni relativamente compatte. Parliamo di “potenza desktop in formato portatile“.

Partiamo dal display, un IPS FHD 16:9 da 15,6 pollici che garantisce immagini chiare e limpide da qualsiasi angolo di visuale (178°). È di tipo Micro Edge, cioè alloggiato in una cornice ultra-sottile, quasi invisibile, che si traduce in un design accattivante e moderno.

Ma a rendere favoloso il Victus di HP è la scheda tecnica, quella che davvero interessa non solo ad un gamer, ma anche ad un professionista che desidera un laptop affidabile e potente per gestire carichi pesanti senza andare in difficoltà. Di seguito ti propongo un elenco puntato, forse di più facile lettura:

Processore AMD Ryzen 5 a 3,3 GHz (4.2 GHz in turbo)

(4.2 GHz in turbo) 16GB di RAM DDR4-SDRAM a 3200 MHz

a 3200 MHz 512GB di archiviazione su SSD PCI Express NVMe (M.2)

PCI Express NVMe (M.2) Scheda grafica dedicata NVIDIA GeForce GTX 1650

Sistema audio Bang & Olufsen

Wi-Fi 6 (802.11ax)

Capacità della batteria: 5.2 Wh

Sistema operativo Windows 11 Home

E se proprio non vuoi privarti dell’intera somma nell’immediato, hai la possibilità di pagare in tre rate da 266,63 euro senza interessi con Klarna o PayPal. Insomma, ci siamo capiti: il Victus oggi è da aggiungere subito al carrello.

