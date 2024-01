HP LaserJet a 60€ IN MENO su Amazon: andrà a ruba

Se stai cercando una stampante multifunzione che combini efficienza, qualità e convenienza, la HP LaserJet M140we 7MD72E è la scelta ideale. E ora, grazie a un’offerta imperdibile su Amazon, puoi averla a soli 119,99€, con un incredibile sconto del 33%. È un’opportunità da non perdere per chiunque desideri un dispositivo affidabile e di alta qualità per la propria casa o ufficio.

HP LaserJet in sconto a soli 119,99€ su Amazon (-33%)

Questa stampante HP non è solo un semplice dispositivo di stampa. È una soluzione completa che offre stampa, scansione e copia con la massima efficienza. La velocità di stampa fino a 20 ppm e la risoluzione fino a 600 x 600 dpi garantiscono risultati rapidi e di alta qualità, ideali per documenti di lavoro, relazioni scolastiche o qualsiasi altra esigenza di stampa.

La connettività è un punto di forza di questa stampante. Grazie all’app HP Smart, puoi stampare facilmente da PC, smartphone e tablet. La stampante si connette ai tuoi dispositivi attraverso il Wireless Dual Band, Wi-Fi Direct, AirPrint e Mopria, offrendoti la massima flessibilità e comodità. Inoltre, il piano Toner Instant Ink incluso per 6 mesi con HP+ ti permette di ricevere le cartucce di toner a domicilio prima che tu rimanga senza, assicurandoti una continuità di stampa senza interruzioni.

La HP LaserJet M140we è una stampante HP+: ciò significa che per funzionare richiede un account HP, una connessione Internet continua e l’uso esclusivo di cartucce di inchiostro originali HP per tutta la vita della stampante. Questo garantisce la massima qualità di stampa e la sicurezza che le tue stampe saranno sempre delle migliori.

Inoltre, la stampante è dotata di un firmware che contiene misure di sicurezza dinamica per impedire l’utilizzo di cartucce non originali, assicurando così la massima efficienza e protezione per il tuo dispositivo. La compatibilità con le cartucce toner originali HP 142A Nero (W1420A) Instant Ink Ready ti offre la tranquillità di utilizzare sempre prodotti di alta qualità.

In conclusione, la HP LaserJet M140we 7MD72E è la soluzione ideale per chi cerca una stampante multifunzione affidabile, efficiente e conveniente. Con questa offerta su Amazon, è il momento perfetto per fare un acquisto che porterà efficienza e qualità nella tua vita quotidiana. Non perdere questa opportunità e visita subito la pagina Amazon per approfittare di questa offerta limitata!