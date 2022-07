Hotspot Mobile 4G LTE: Internet ovunque a 44€

Grazie a questo Hotspot Mobile 4G LTE di Tenda, hai Internet ovunque e senza dover intaccare la batteria di iPhone. Grazie a questo router mobile a “saponetta”, perfetto per la vacanze e il campeggio, accedi alle reti 4G LTE di tutti i gestori italiani a soli 44,99€.

Di dimensioni contenute e facile da trasportare, il Tenda Hotspot Mobile 4G LTE è tascabile e ti fornisce connettività Wi-Fi durante i tuoi viaggi di svago o di lavoro e per attività all’aperto. Grazie alle due antenne interne Wi-Fi e due antenne interne 4G/3G, raggiunge una velocità fino a 150 Mbps in download, più che adeguata per godersi filmati in HD, video chat e download di file senza rallentamenti.

Include una batteria da 2100 mAh che fornisce 10 ore di uso continuativo o una settimana di standby. Inoltre, la batteria è ricaricabile, rimovibile e facilmente sostituibile. Tenda wifi router è dotato di uno slot Micro SIM, completamente plug & play permette di utilizzare Internet ovunque ci sia un servizio di connettività.

Sono supportati tutti i principali fornitori di servizi di connettività mobile, come TIM, Wind, Vodafone, Iliad, ecc. AS differenza del WiFi pubblico, questo Hotspot mobile offre una connettività Wi-Fi sempre protetta e sicura.

Infine, include un piccolo display a colori che fornisce tutte le informazioni di connettività, come la potenza del segnale 3G/4G, la velocità in download/upload, lo stato della batteria, la portata del segnale Wi-Fi, quanti utenti sono connessi e molto altro ancora. È compatibile con Windows 7, Windows 8, Windows 10, Mac, iPhone e iPad.