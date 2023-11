Hogwarts Legacy per PS4 al MINIMO STORICO: solo 39,89€ su Amazon

Lasciati incantare dalla magia di “Hogwarts Legacy”, il videogioco che sta facendo sognare i fan del mondo di Harry Potter. È il momento di impugnare la tua bacchetta e prepararti all’avventura: su Amazon, “Hogwarts Legacy” per PS4 è disponibile a un prezzo magico di 39,89€, con un’incredibile riduzione del 34%! E non è un incantesimo: questo prezzo rappresenta il minimo storico mai registrato per questa edizione.

Hogwarts Legacy per PS4 a soli 39,89€ al minimo storico su Amazon

In “Hogwarts Legacy”, l’aspirante mago sei tu. Il gioco, ambientato nell’iconico universo di Harry Potter, ti permette di personalizzare il tuo personaggio, imparare incantesimi potenti, coltivare piante magiche, domare creature fantastiche e molto altro ancora. Con una grafica che porta in vita ogni pietra del castello di Hogwarts e ambientazioni che si estendono fino alla Foresta Proibita e Hogsmeade, ogni angolo di questo mondo è ricco di dettagli e segreti da scoprire.

La narrativa coinvolgente ti lancia in una storia originale dove le tue scelte influenzano il destino del mondo magico. Gli sviluppatori hanno lavorato intensamente per offrire un’esperienza di gioco profonda e ricca che rispetta la lore del franchise, garantendo ore di esplorazione, combattimento e scoperte.

“Hogwarts Legacy” per PS4 è un must-have per ogni fan dell’universo di Harry Potter e per gli amanti dei giochi di ruolo. Non lasciarti sfuggire questa offerta incantevole: aggiungi il gioco al tuo carrello e preparati a scrivere il tuo capitolo nella storia della magia. Affrettati, il calderone delle occasioni bolle e questa potrebbe svanire con un colpo di bacchetta!

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.