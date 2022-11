Hisense Smart TV 32": SCONTO a sorpresa -40%

Proprio ora che nessuno si aspettava un’offerta simile, a Black Friday appena terminato, ecco che arriva la bomba inaspettata. Su Amazon, la Smart TV 32″ di Hisense con Android OS è super scontata del 40%. La paghi solo 149€ invece di 249€ . Parliamo di 100 beffardi euro di sconto secco subito dopo il Cyber Monday.

Un’esperienza di intrattenimento semplice, interattivo e senza interruzioni, ecco cos’è Hisense 32AE5600FA. Si tratta di una Smart TV 32″ HD Ready con risoluzione di 1366×768 pixel su pannello LED e design “Metal Unibody” con cornice frontale ultra-sottile che risulta praticamente invisibile alla vista.

Include il WiFi, il Bluetooth e il sistema operativo Android; e l’espandibilità è garantita da 2 porte USB e 2 porte HDMI. Infine è dotata delle tecnologia Noise Reduction, Natural Colour Enhancer e DTS Studio. Lato sintonizzatore, include Digitale Terrestre T2 & Satellitare di ultima generazione.

La qualità dei colori è garantita dalla tecnologia Natural Colour Enhancer che riesce a ottimizzare la gamma cromatica, e la Noise Reduction che ha la funzione di minimizzare il rumore delle foto.

Il suono è potenziato invece dalla tecnologia DTS Studio su altoparlanti da 12W che garantisce una discreta resa acustica per un prodotto in questa fascia. Infine, questo modello supporta i controlli vocali Google Assistant e integra tantissime app come Disney+, Netflix, Prime Video, YouTube, DAZN, Chili, Tim Vision.

È un prodotto caratterizzato da un eccellente rapporto qualità-prezzo. Lo consigliamo a chi cerca una Smart TV dotata di sistema operativo Android e connessione Bluetooth, con prestazioni di alta gamma e un’esperienza di visione di qualità ma senza dover svenarsi.

Puoi acquistare Hisense 32AE5600FA a 149€ su Amazon, e se ti iscrivi a Prime, le spedizioni rapide sono anche gratuite. Anche a rate mensili da 30€ al mese per 5 mesi.

