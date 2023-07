Hisense 50" QLED UHD: la tua SmartTV RISPARMIANDO €240

Hai una parete vuota dentro casa in cui starebbe proprio bene un bel televisore da 50 pollici? Questa è l’opportunità che stavi aspettando! L’Hisense 50″ QLED UHD 50E78HQ è ora in offerta su Amazon a soli 359,90€, con uno sconto incredibile del 40% rispetto al prezzo di listino di 599,90€. Questa promozione è un’occasione unica per portare a casa una smart TV di alta qualità a un prezzo imbattibile. Non perdere tempo, perché l’offerta è limitata!

Hisense 50″ QLED UHD 50E78HQ, Smart TV compatibile con Alexa al -40%

L’Hisense 50″ QLED UHD 50E78HQ, la smart TV che sta spopolando tra gli amanti del cinema e dei videogiochi, è disponibile su Amazon a soli 359,90€, con uno sconto incredibile del 40% rispetto al prezzo originale di 599,90€. Con un risparmio di 240,00€, non c’è momento migliore per portare a casa questa straordinaria TV QLED.

Questa smart TV da 50 pollici offre un’esperienza di visione mozzafiato grazie alla tecnologia QLED, che garantisce colori vividi e dettagli nitidi. La risoluzione Ultra HD 4K ti permetterà di goderti ogni immagine con una straordinaria chiarezza, offrendoti un’esperienza cinematografica direttamente nel tuo salotto.

L’Hisense 50E78HQ è dotato di High Dynamic Range (HDR), che migliora il contrasto e la luminosità, rendendo le scene scure più dettagliate e le scene luminose più brillanti. Sarai completamente immerso nel mondo dei tuoi film, serie TV e giochi preferiti.

Questa smart TV è alimentata dal sistema operativo VIDAA U, che offre una navigazione intuitiva e veloce attraverso le tue app e i tuoi contenuti preferiti. Puoi accedere facilmente a piattaforme di streaming come Netflix, Prime Video e YouTube, e persino controllare la TV tramite comandi vocali grazie al supporto per Amazon Alexa.

Con 3 porte HDMI e 2 porte USB, avrai ampio spazio per collegare console di gioco, lettori Blu-ray, soundbar e altri dispositivi. L’Hisense 50E78HQ offre tutto ciò di cui hai bisogno per una completa esperienza di intrattenimento multimediale.

L’Hisense 50″ QLED UHD 50E78HQ è una smart TV di alta qualità che offre un’esperienza di visione eccezionale, con colori brillanti e immagini nitide. Non perdere questa occasione per portare a casa questa straordinaria TV a soli 359,90€, con uno sconto del 40% sul prezzo di listino di 599,90€.

Offerta valida solo per un periodo limitato.

