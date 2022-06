HidrateSpark STEEL: Borraccia Smart con promemoria idratazione

Perfetta come regalo di compleanno e per gli sportivi, questa geniale borraccia smart controlla quanta acqua bevi durante il giorno e ti ricorda di restare idratato. Compatibile col tuo smartphone, e disponibile in 5 opzioni di colore e 2 diverse capienze, HidrateSpark STEEL costa 79€.

Questa borraccia smart è fatta in acciaio inox senza BPA, con isolamento sottovuoto, in grado di mantenere le bevande fredde fino a 24 ore. Il sensore intelligente a LED si illumina per ricordare quando è il momento di bere e tiene traccia dell’acqua bevuta sincronizzando via Bluetooth i dati con l’app gratuita HidrateSpark.

La batteria è ricaricabile e viene fornita di un cavo di ricarica veloce: l’anello integrato, invece, rande più facile il trasporto durante i viaggi o in palestra. I coperchi sono lavabili in lavastoviglie. I corpi della bottiglia sono lavabili solo a mano. Non immergere, lavare o bagnare il sensore. Non utilizzare il prodotto con liquidi caldi.