Di notebook in giro ce ne sono un bel po’ e proprio per questo motivo risulta spesso difficile trovare quello giusto per le proprie esigenze e – ovviamente – per le proprie tasche. Questa volta segnaliamo la proposta di Chuwi, che con il suo HeroBook Air 11,6″ strizza l’occhio a chi punta ad un utilizzo quotidiano di base (Office, streaming, navigazione web, email e così via).

Oggi l’HeroBook Air di Chuwi è acquistabile a 177,65 euro grazie allo sconto del 15% sul prezzo di listino (209 euro). L’articolo è indicato con “disponibilità immediata” e la spedizione è gratuita per tutti gli abbonati a Prime.

Ultraportatile, ultraleggero

L’HeroBook Air è un portatile dal design sottile e leggero (solo 910g). Per fare un esempio, ricorda vagamente il MacBook Air di Apple (che non è poco). Lo puoi portare praticamente ovunque, nello zaino o in una borsa. Non sentirai mai il peso di questo notebook.

Il processore un Intel Gemini Lake Refresh N4020 (due core, da 1.1 GHz a 2.8 GHz). Al suo fianco il chip grafico Intel UHD Graphics 600 da 14 nanometri di nona generazione con frequenza operativa fino a 650 MHz e in grado di decodificare facilmente video in 4K a 60fps.

Il notebook è perfetto per le attività di base: è corazzato con 4GB di RAM LPDDR4 (single-channel) e 128GB di archiviazione su SSD, espandibile fino a 1TB. Lo schermo HD misura 11,6 pollici (1366 x 768 pixel), utile soprattutto per l’intrattenimento via streaming, tramite piattaforme come Netflix (che a breve costerà anche meno).

In termini di connettività, troviamo una USB 2.0, una USB 3.0, la porta per l’inserimento di una micro SD, la porta jack da 3,5mm e una Mini HDMI.