Hermès lancia custodia e cordino di lusso per AirPods Pro

Hermès, il famoso marchio francese di lusso, ha recentemente lanciato una nuova linea di accessori per gli AirPods Pro di Apple. Questi accessori, che includono una custodia e un cordino, sono realizzati con pregiata pelle di vitello Swift e riflettono lo stile unico e distintivo di Hermès. Continua a leggere per saperne di più su queste esclusive creazioni.

Nuovi accessori Hermès per AirPods Pro

La custodia Hermès per AirPods Pro è realizzata in lussuosa pelle di vitello Swift e si presenta in cinque affascinanti colorazioni: oro, blu navy, verde cricket, rosa azalea e blu lino. Questa custodia è progettata per proteggere completamente gli AirPods Pro e presenta ritagli per la porta Lightning e l’indicatore di carica LED. Un cinturino regolabile accompagna la custodia, consentendo di indossarla come fascia da collo o di utilizzarla come accessorio per la borsa. È importante sottolineare che la custodia Hermès per AirPods Pro è compatibile sia con la seconda generazione di AirPods Pro che con la prima generazione.

Oltre alla custodia, Hermès ha anche introdotto un elegante cordino in pelle di vitello Swift appositamente progettato per la custodia degli AirPods. Il cordino, disponibile nei medesimi colori della custodia, è dotato di un chiodo da sella in ottone placcato palladio. È importante notare che il cordino è compatibile solo con la seconda generazione di AirPods, poiché la custodia originale non presenta lo slot apposito.

Prezzo e disponibilità

Se desideri acquistare questi esclusivi accessori Hermès per gli AirPods Pro, devi essere disposto a investire una considerevole somma di denaro. La custodia in pelle di Hermès per AirPods Pro ha un prezzo di 780 euro, mentre il cordino è disponibile al costo di 280 euro. Attualmente, entrambi gli accessori possono essere acquistati sul negozio online di Hermès. Non è ancora chiaro se Apple offrirà questi accessori nel proprio negozio.

È interessante notare che Hermès e Apple hanno collaborato in passato per creare edizioni speciali di altri prodotti, come l’Apple Watch Hermès e l’AirTag Hermès. Questa partnership continua a offrire agli appassionati del lusso la possibilità di abbinare il design distintivo di Hermès con le prestazioni innovative dei prodotti Apple.

Se sei un amante dello stile e cerchi accessori di lusso per i tuoi AirPods Pro, le creazioni di Hermès sono sicuramente un’opzione da considerare. Tuttavia, ricorda che il loro prezzo riflette la qualità artigianale e l’eleganza intrinseche al marchio Hermès.