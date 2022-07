HD esterno 2 TB Seagate, scontato a 53€

Seagate Basic è un HD esterno portatile autoalimentato che offre 2 TB, più che sufficienti per l’archivio di casa e per i backup di Time Machine o di iPhone. Minimalista, affidabile e molto compatto, costa solo 53€ incluse spedizioni.

Non teme urti né scossoni, ed è compatto ed estremamente portatile. E ovviamente non richiede configurazione, ed è compatibile con il tuo Mac. È un sistema semplice per avere sempre con sé tutti i file di cui si ha bisogno, o per creare in pochi istanti e con una spesa molto contenuta un archivio sempre disponibile.

Il vantaggio di questo prodotto è che il marchio del produttore, Seagate, sinonimo di qualità e affidabilità; a cui si aggiunge un prezzo molto aggressivo. Non sorprende quindi che abbia ottime recensioni, e che sia tra i prodotti più venduti del momento su Amazon.

Tra l’altro, uno dei punti di forza è l’estrema silenziosità. Insomma, un prodotto onesto ad un prezzo altrettanto onesto. Se ti serviva un disco in più per casa o per l’ufficio, insomma, non esitare a ordinarlo. Tra l’altro, con l’eccellente servizio post vendita di Amazon che permette di rimandarlo indietro e ottenere un rimborso immediato entro 2 anni dall’acquisto. Meglio di così, non si può davvero.

Acquista Seagate Basic, 2 TB a 53€ su questa pagina del sito Amazon.