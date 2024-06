Hard disk esterno da 500GB MEGA SCONTATO: risparmia il 47%

L’hard disk esterno è una soluzione versatile e pratica per chi necessita di spazio di archiviazione aggiuntivo. Compatibile con una vasta gamma di dispositivi, tra cui TV, PS4, Xbox, Windows, Mac, Linux e sistemi operativi Android, questo hard disk è perfetto per ogni esigenza. È importante notare che per l’uso con una smart TV, l’unità deve essere riformattata in Fat32 tramite computer.

Il design minimale di questo hard disk esterno rende l’installazione un gioco da ragazzi grazie alla funzione Plug-and-Play. Non è necessario alcun programma di installazione o configurazione del software, il che significa che puoi iniziare a utilizzarlo immediatamente senza complicazioni.

Realizzato in alluminio robusto e durevole, questo hard disk è anche impermeabile e antiurto, garantendo una protezione affidabile dei tuoi dati. Con uno spessore di soli 0,39 pollici (1 cm), è estremamente compatto e facile da trasportare, rendendolo ideale per chi è sempre in movimento.

Il trasferimento dati è ultraveloce grazie alla compatibilità con USB 3.0 e alla retrocompatibilità con USB 2.0. Con velocità di trasferimento fino a 5 Gbps, circa dieci volte più veloce dello standard USB 2.0, questo hard disk consente di trasferire grandi quantità di dati in pochissimo tempo.