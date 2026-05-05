Hacker e IA: le nuove frontiere del phishing via email (e come difendersi)

C’è stato un tempo — neanche troppo lontano — in cui la sicurezza delle email si esauriva in una promessa semplice: bloccare lo spam, fermare gli allegati sospetti, intercettare link malevoli. Era un problema tecnico, quasi meccanico. Oggi non lo è più.

Oggi la posta elettronica è tornata a essere il campo di battaglia più sofisticato della cybersecurity, e il nemico ha cambiato volto. Non attacca più i sistemi. Attacca le persone.

Il nuovo volto delle minacce: quando il linguaggio diventa arma

Phishing, business email compromise (BEC), attacchi di impersonazione: termini ormai familiari, ma profondamente trasformati. Non si tratta più di email mal scritte, piene di errori e promesse improbabili.

Le nuove campagne sono costruite con precisione chirurgica, sfruttano il contesto, imitano relazioni reali, replicano toni e abitudini.

L’intelligenza artificiale ha accelerato questo processo. Gli attaccanti utilizzano modelli linguistici avanzati per generare messaggi credibili, coerenti, perfettamente allineati al contesto aziendale.

Il risultato è una minaccia che non lascia tracce evidenti, che non si distingue facilmente da una comunicazione legittima. E quando l’errore è umano, la tecnologia da sola non basta.

Dalla difesa perimetrale al modello cloud: un cambio di paradigma

Per anni, la sicurezza email si è basata su un approccio perimetrale. I Secure Email Gateway analizzavano i messaggi prima della consegna, cercando segnali noti: malware, URL sospetti, pattern ricorrenti. Era un sistema efficace, finché le minacce restavano prevedibili. Oggi non lo sono più.

L’evoluzione verso infrastrutture cloud e piattaforme SaaS ha reso necessario un cambio di prospettiva.

Le nuove soluzioni — le cosiddette piattaforme cloud-native — operano direttamente all’interno dei flussi di comunicazione, analizzando non solo il contenuto, ma il comportamento, le relazioni, le anomalie. Non si limitano a chiedersi cosa contiene un’email. Si chiedono perché esiste.

Difese stratificate: la fine dell’illusione tecnologica

C’è un punto che emerge con chiarezza: non esiste una soluzione unica. Nessun sistema, per quanto avanzato, è in grado di intercettare tutte le minacce. Gli attacchi più efficaci sono proprio quelli che aggirano un singolo livello di controllo, sfruttando credenziali valide o relazioni di fiducia già consolidate.

Per questo la sicurezza email non può più essere trattata come un silo isolato. Deve dialogare con l’identità digitale, con la protezione degli endpoint, con i sistemi di rilevamento e risposta agli incidenti. È una questione di integrazione, prima ancora che di tecnologia.

La scelta delle piattaforme: tra promesse e realtà operativa

Il mercato offre soluzioni sempre più sofisticate. Alcune puntano sull’analisi comportamentale, altre sull’integrazione con ecosistemi esistenti, altre ancora sulla copertura completa dei flussi in entrata e in uscita. Ma la differenza reale emerge solo nell’uso quotidiano.

Falsi positivi, alert poco chiari, complessità operative: sono questi gli elementi che determinano l’efficacia di una piattaforma nel tempo. Un sistema perfetto sulla carta può diventare inefficace se rallenta i processi o sovraccarica i team di sicurezza.

Ecco perché la prova sul campo non è un passaggio opzionale, ma necessario. Alla fine, la sicurezza email resta una questione profondamente umana. Gli attacchi più riusciti non sfruttano vulnerabilità tecniche, ma comportamenti. Fretta, fiducia, abitudine.

Investire in piattaforme avanzate è fondamentale, ma non sufficiente. Servono processi chiari, formazione continua, consapevolezza diffusa. Serve, soprattutto, accettare che la sicurezza non è uno stato, ma un equilibrio instabile. Un equilibrio che si gioca ogni giorno, dentro una casella di posta.