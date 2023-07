Guida passo-passo per gli screenshot a scorrimento su iPhone

A seguito dell’aumento degli utenti iPhone, è emersa una domanda sempre più comune: come si può creare uno screenshot a scorrimento su iPhone? Mentre con Android questo processo è piuttosto semplice, con l’iPhone richiede un po’ di pratica. Con l’arrivo di iOS 17, tuttavia, il salvataggio di screenshot scorrevoli come immagini normali è diventato molto più facile e accessibile. In questo editoriale, esploreremo come acquisire e visualizzare screenshot a scorrimento sul tuo iPhone.

Come Acquisire Screenshot a Scorrimento su iPhone

Grazie all’opzione nativa di iOS 17, ora è possibile acquisire screenshot a scorrimento di pagine web, documenti, PDF, note o email. Qualsiasi contenuto che si estende oltre una singola pagina può ora essere catturato in uno screenshot a scorrimento. Ecco una guida passo-passo su come farlo:

Apri la pagina web o il documento che desideri acquisire e scatta uno screenshot normale. Tocca la miniatura dell’anteprima dello screenshot che appare nell’angolo in basso a sinistra. Nella schermata successiva, seleziona la scheda “Pagina intera” in alto a destra. Ora potrai visualizzare l’anteprima dello screenshot a scorrimento, che potrai scorrere, sulla destra. Se lo desideri, puoi toccare l’icona “Ritaglia” per selezionare un’area specifica dello screenshot a pagina intera. Una volta soddisfatto delle modifiche, tocca “Fine” per salvare lo screenshot. Se hai iOS 17 installato sul tuo iPhone, avrai la possibilità di salvare lo screenshot a scorrimento come un’immagine nell’app Foto. Se stai utilizzando iOS 16 o una versione precedente, vedrai solo l’opzione per salvare gli screenshot come PDF. Per salvare come PDF, tocca l’opzione “Salva PDF su file” e poi tocca “Salva” per archiviare lo screenshot nell’app File.

Condividere Screenshot a Scorrimento

Apple permette anche di condividere immediatamente lo screenshot a scorrimento catturato utilizzando AirDrop o diverse app direttamente dalla schermata di anteprima sul tuo iPhone. Segui questi passaggi:

Nella schermata di anteprima dello screenshot, tocca l’icona “Condividi” in alto a destra. Scegli l’app attraverso cui desideri condividere lo screenshot. Nel mio caso, ho selezionato AirDrop.

Come Visualizzare Screenshot a Scorrimento su iPhone

Dopo aver salvato gli screenshot come immagini sul tuo iPhone, potrai visualizzarli nella cartella “Panorami” nell’app Foto. Ecco come farlo:

Apri l’app Foto e vai alla scheda Album in basso. Scorri verso il basso e seleziona la cartella “Panorami”. Tocca il riquadro “Scrolling Screenshot” per visualizzarlo.

L’opzione di creare screenshot a scorrimento su iPhone è un’aggiunta preziosa per coloro che desiderano catturare contenuti che si estendono oltre una singola schermata. Seguendo questi semplici passaggi, gli utenti di iPhone possono facilmente acquisire, condividere e visualizzare screenshot a scorrimento.