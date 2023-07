Guida completa a Live VoiceMail per iPhone: come utilizzarlo in iOS 17

Con l’arrivo di iOS 17, Apple sta introducendo una nuova funzionalità chiamata Live VoiceMail, che offre agli utenti un modo innovativo per gestire le chiamate spam e decidere quando rispondere ai chiamanti conosciuti. In questa guida, ti mostreremo come utilizzare, attivare e disattivare la segreteria telefonica di iPhone Live VoiceMail.

Cos’è Live VoiceMail e come funziona

Secondo quanto dichiarato da Apple, Live VoiceMail consente agli utenti di visualizzare la trascrizione in tempo reale mentre qualcuno lascia un messaggio vocale e di rispondere mentre il chiamante sta ancora registrando il messaggio. Questa funzionalità è particolarmente utile per gestire le chiamate indesiderate e identificare rapidamente le chiamate spam.

Le chiamate identificate come spam dai gestori telefonici verranno immediatamente rifiutate e non verranno visualizzate come Live VoiceMail. La trascrizione dei messaggi vocali in tempo reale avviene sul dispositivo utilizzando il potente motore neurale di Apple, garantendo la privacy completa delle informazioni.

Come attivare o disattivare la segreteria telefonica di Live VoiceMail su iPhone

Con iOS 17, la segreteria telefonica di Live VoiceMail è attivata per impostazione predefinita. Se desideri disattivarla, segui questi passaggi:

1. Apri l’app Impostazioni sul tuo iPhone.

2. Scorri verso il basso e tocca “Telefono”.

3. Tocca “Segreteria telefonica”.

4. Vedrai l’opzione “Live VoiceMail”. Per disattivarla, basta toccare l’interruttore accanto a questa opzione in modo che diventi grigio.

Per riattivare la segreteria telefonica di Live VoiceMail in seguito, basta seguire gli stessi passaggi e attivare l’interruttore.

Come utilizzare la segreteria telefonica di Live VoiceMail su iPhone

Una volta attivata la segreteria telefonica di Live VoiceMail, ecco come puoi utilizzarla durante una chiamata:

1. Quando ricevi una chiamata e decidi di non rispondere o di inviarla alla segreteria, vedrai l’icona del telefono e un’icona di registrazione sull’Isola dinamica (l’area in alto sullo schermo del tuo iPhone).

2. Tocca l’icona del telefono per passare alla trascrizione del messaggio vocale in tempo reale.

3. Ora hai diverse opzioni:

– Puoi bloccare il chiamante direttamente dalla schermata di Live VoiceMail.

– Puoi rispondere alla chiamata toccando il pulsante appropriato.

– Puoi lasciare che il chiamante termini di lasciare un messaggio vocale e puoi scorrere verso l’alto per uscire da Live VoiceMail in qualsiasi momento.

La segreteria telefonica di Live VoiceMail su iPhone con iOS 17 offre un nuovo modo di gestire le chiamate spam e decidere quando rispondere ai chiamanti conosciuti. La possibilità di visualizzare la trascrizione in tempo reale e rispondere durante la registrazione del messaggio rende questa funzionalità estremamente utile e conveniente.

Se desideri provare Live VoiceMail, ricorda che iOS 17 è ancora in fase beta al momento della stesura di questa guida. Assicurati di installare correttamente il software beta seguendo le indicazioni ufficiali di Apple.