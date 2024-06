Guarda gli Europei di calcio su una nuova TV: Hisense da 4K da 50" IN OFFERTA

Hisense offre sempre di prodotti di alta qualità per quel che riguarda l’elettronica e gli elettrodomestici e oggi, su Amazon, in occasione degli Europei di calcio è disponibile uno sconto del 7% sulla TV Hisense da 50 pollici e 4K, prezzo finale di 379€.

Prezzo bassissimo: TV Hisense 4K in offerta

La TV Hisense offre un’esperienza di visione coinvolgente grazie alle sue caratteristiche avanzate e alle dimensioni generose dello schermo da 50 pollici. Dotata di tecnologia LED e una risoluzione 4K, garantisce immagini nitide e dettagliate che catturano l’attenzione degli spettatori.

Con una frequenza di aggiornamento di 60 Hz, questa TV assicura una riproduzione fluida dei contenuti, rendendo l’esperienza di visione più piacevole e coinvolgente. La caratteristica speciale di questa TV include un’assistenza vocale multipla, un design senza cornice che conferisce un aspetto elegante e moderno, Miracast per la condivisione wireless dello schermo, un filtro Blue Light per ridurre l’affaticamento degli occhi e un browser integrato per l’accesso a contenuti online.

La TV Hisense è dotata di diverse opzioni di connettività, tra cui Bluetooth, Wi-Fi, USB, Ethernet e HDMI, offrendo la flessibilità necessaria per collegare vari dispositivi e accedere a una vasta gamma di contenuti. Con un rapporto di 16:9, la TV offre un’esperienza cinematografica immersiva.

Le dimensioni del prodotto sono 8P x 111,9l x 64,9H cm, rendendo la TV adatta a diverse configurazioni e ambienti domestici. Questo modello è una Smart TV 4K con una risoluzione di 3840×2160, offrendo un’esperienza di visualizzazione di alta qualità per godere dei tuoi film, programmi TV e contenuti preferiti con una qualità eccezionale.

Su Amazon, oggi, è presente ed è disponibile uno sconto del 7% sulla TV Hisense 4K da 50 pollici che viene venduta a soli 379€.

