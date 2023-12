Grand Theft Auto V per PS5 a SOLI 25€: il momento perfetto per acquistare

Grand Theft Auto V non è solo un gioco, è un vero e proprio mondo virtuale dove ogni dettaglio è curato alla perfezione. Esplora Los Santos e Blaine County con più dettagli che mai, grazie a una grafica mozzafiato e caricamenti più veloci. Questa versione del gioco per PlayStation 5 offre una risoluzione in 4K e un frame rate che può raggiungere i 60 frame al secondo, oltre a opzioni HDR e ray tracing per un’esperienza visiva ancora più realistica.

Il gioco include la modalità Storia di GTA V e Grand Theft Auto Online, dove puoi continuare la tua avventura su PS5 e trasferire i progressi della modalità Storia di GTAV e i tuoi personaggi e progressi di GTA Online su PS5 in un unico trasferimento. Collabora con gli altri per mettere a segno dei colpi, partecipa a incredibili gare stunt, competi in modalità Competizione uniche o socializza in night club, sale giochi, feste in attici meravigliosi, autoraduni e molto altro.

Grand Theft Auto V su PS5 sfrutta appieno le potenzialità del Tempest Engine, offrendo un 3D Audio immersivo e un feedback aptico che ti farà sentire ogni azione sotto le tue dita. Inoltre, i grilletti adattivi del controller DualSense™ ti permettono di avvertire ogni sensazione, come danni direzionali, effetti atmosferici, strade irregolari, esplosioni e molto altro.

Con nuovi contenuti esclusivi, una selezione carriera, un nuovo menu e l’accesso a tutti gli aggiornamenti, GTA V continua a evolversi e a offrire un’esperienza di gioco sempre nuova e appassionante.

A soli 25,99€, con uno sconto del 37%, Grand Theft Auto V è un acquisto che non puoi lasciarti sfuggire. Che tu sia un fan di lunga data o un nuovo giocatore, questa è l’occasione perfetta per vivere o rivivere l’emozionante avventura di GTA V. Acquista ora su Amazon e preparati a esplorare il vasto e dettagliato mondo di Los Santos e Blaine County come mai prima d’ora!