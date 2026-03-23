Google prepara il colpo grosso: Gemini su Mac sfida direttamente ChatGPT e Claude

Google sembra più deciso del solito, secondo le ultime indiscrezioni avrebbe avviato test su Gemini per macOS.

Non si tratta ancora di un prodotto pronto al grande pubblico, anzi. In una comunicazione inviata ai tester, Google ha chiarito che questa prima build è ancora una versione embrionale, pensata soprattutto per raccogliere feedback e capire come migliorare l’esperienza. Le funzionalità presenti, infatti, sono limitate e non rappresentano ancora il potenziale completo della piattaforma.

Il dettaglio più interessante emerso finora riguarda una funzione chiamata “Desktop Intelligence”, individuata all’interno del codice dell’app. È qui che si intravede il vero salto di qualità.

Se attivata, questa modalità permetterebbe a Gemini di accedere al contenuto visivo dello schermo, quindi non solo a ciò che l’utente scrive, ma anche a ciò che sta guardando o utilizzando in tempo reale. In pratica, l’assistente potrebbe analizzare documenti aperti, pagine web, applicazioni e perfino immagini, offrendo suggerimenti contestuali e risposte più mirate.

Google specifica che questa capacità entrerebbe in funzione solo quando Gemini è attivamente utilizzato, un dettaglio non secondario in un momento storico in cui il tema della privacy è sempre più centrale. Ma resta comunque un passaggio delicato: portare l’intelligenza artificiale dentro il desktop, con accesso diretto allo schermo, significa cambiare radicalmente il rapporto tra utente e macchina.

Un’esperienza coerente tra dispositivi

Secondo quanto riportato, la versione per Mac riprenderebbe l’impostazione già vista su iPhone e iPad, mantenendo quindi una certa continuità tra ambienti diversi. L’obiettivo sembra chiaro: creare un ecosistema in cui Gemini diventi un assistente trasversale, capace di accompagnare l’utente dal telefono al computer senza soluzione di continuità.

Nel frattempo, Google starebbe lavorando anche su un altro tassello fondamentale: la cosiddetta Personal Intelligence, un sistema pensato per rendere l’IA sempre più personalizzata, in grado di adattarsi alle abitudini e alle esigenze di chi la utilizza.

Al momento non esiste ancora una data ufficiale per il lancio pubblico dell’app. Il progetto è in fase di sviluppo e i test serviranno proprio a capire tempi e modalità di rilascio.

Quello che emerge, però, è una direzione precisa: l’intelligenza artificiale non sarà più confinata a una finestra o a un’app isolata, ma diventerà parte integrante dell’esperienza desktop, con un ruolo sempre più attivo e – inevitabilmente – invasivo.

E mentre le big tech accelerano su queste soluzioni, la domanda resta aperta: siamo davvero pronti a un assistente che non si limita a rispondere, ma che osserva, interpreta e interviene in tempo reale su ciò che facciamo ogni giorno al computer?