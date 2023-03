Finalmente anche il mercato italiano accoglie il Google Pixel Watch, nuovo smartwatch basato su Android e un comparto di feature davvero completo. Apple Watch ha un nuovo rivale, ed è più agguerrito e “pericoloso” che mai.

La buona notizia per chiunque abbia un device Android o – più semplicemente – sia un appassionato di tecnologia, è che Google Pixel Watch è oggi disponibile su Amazon a 398,91€. Puoi pagare anche a rate (5 da 79,79€), senza interessi o costi aggiuntivi.

Google Pixel Watch ORA su Amazon: pochissime unità disponibili

Il Google Pixel Watch, come probabilmente avrai già intuito, è il primo smartwatch della sua gamma. Il processore è un Exynos 9110 con co-processore Cortex M33 utile per la gestione di alcune funzionalità, tra cui il risparmio energetico. La RAM è da 2GB, quella interna invece è da 32GB, di tipo eMMC.

Lo schermo, rotondo, è un AMOLED da 332 ppi con luminosità fino a 1000nit e protetto da un vetro Corning Gorilla Glass 3D. In termini di connettività non manca nulla: Bluetooth 5.0, Wi-Fi 802.11 2.4GHz, GPS e NFC per i pagamenti. L’indossabile, poi, è resistente all’acqua (fino a 5 ATM) e integra tutti sensori necessari per il monitoraggio della salute e dell’attività fisica. Se te lo stai chiedendo, sì, può eseguire anche un ECG.

Rimani aggiornato sull’attività, sulle calorie bruciate e altro ancora con il fitness tracking Fitbit. Tieni traccia della frequenza cardiaca e ottieni informazioni sul tuo sonno. Puoi persino monitorare il tuo ritmo cardiaco con l’ECG.

Il sistema operativo del Google Pixel Watch è Wear OS 3.5, con tantissime possibilità di personalizzazione (quadranti e così via). C’è anche l’app Google Home, pensata appositamente per gli indossabili: la puoi utilizzare per controllare i vari dispositivi smart che hai in casa o in ufficio: luci, termostato, elettrodomestici e via dicendo.

Risparmia tempo con cose come Google Wallet per pagamenti contactless, indicazioni dettagliate utilizzando Mappe e notifiche eventi da Calendar.

Se ti interessa il Google Pixel Watch, apparso un po’ a sorpresa su Amazon, ti consiglio di fare molto in fretta: sono infatti pochissime le unità disponibili al momento. Il prezzo, come anticipo in apertura, è di 398,91€.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.