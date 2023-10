Google Pixel 8 e 8 Pro sono già su Amazon: Preordini partiti!

I nuovi Google Pixel 8 e Pixel 8 Pro, appena annunciati nel corso della presentazione ufficiale in live streaming, sono già su Amazon. I due smartphone 2023 del colosso americano sono disponibili all’acquisto in preordine, con prezzi di listino molto competitivi.

Google Pixel 8 e 8 Pro in preordine su Amazon

Sono già su Amazon i nuovissimi Pixel 8 di Google. Tra le novità più evidenti troviamo un design che, seppur molto coerente con i precedenti modelli, adotta delle forme più morbide rispetto ai Pixel 7. Inoltre, migliora la scheda tecnica con schermi molto più luminosi e fotocamere ancora più sofisticate.

L’intelligenza artificiale la fa da padrone, intervenendo nello sviluppo di un software molto smart e ricco di funzioni all’avanguardia e uno sguardo attento alla sicurezza dell’utente.

Google Tensor G3 e il chip di sicurezza Titan M2 lavorano insieme per proteggere le tue informazioni personali e rendere il tuo Pixel più resistente ad attacchi sofisticati. Inoltre, per la prima volta, Google fornisce sette anni di supporto software per Pixel 8 e Pixel 8 Pro, inclusi aggiornamenti del sistema operativo e di sicurezza.

Ma cosa cambia tra il Pixel 8 e il modello Pro? La principale differenza sta nella quantità di ottiche che compongono il comparto fotografico. Come al solito, il modello Pro ha 3 fotocamere: oltre alla standard 1x e alla ultra-grandangolare, comuni per entrambi i Pixel 8, il modello più costoso integra anche uno zoom ottico 5X.

Preordini a partire da 799€

Google Pixel 7 è disponibile all’acquisto con un prezzo di 799€, mentre il Pixel 8 Pro è disponibile a 1099€. Si tratta, per ora, di preordini poiché la data di rilascio ufficiale dei due nuovi dispositivi Google è fissata al prossimo 12 ottobre. Di seguito trovate i link per procedere all’acquisto anticipato dei nuovi Pixel:

