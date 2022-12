Apple è un pilastro dell’universo tech da tanti anni ormai, e di Google si potrebbe dire lo stesso. Per questo motivo ti segnalo che il bundle che include il Pixel 7 e gli auricolari wireless Pixel Buds è ora acquistabile ad un prezzo clamoroso su Amazon. Solo 649 euro – grazie allo sconto immediato di 100 euro – per uno smartphone e degli auricolari top di gamma.

Google Pixel 7 + Pixel Buds: la coppia perfetta ad una cifra pazzesca

Il Pixel 7 è uno smartphone davvero fantastico. Grazie al processore Tensor G2, il device è più veloce, più efficiente e più sicuro, e realizza foto e video di una qualità mai vista prima su un dispositivo della linea Pixel. La batteria adattiva può durare oltre 24 ore, e se attivi il risparmio energetico estremo, può arrivare addirittura fino a 72 ore.

La fotocamera del Pixel 7 scatta foto incredibilmente realistiche grazie a Real Tone e splendidi video di forte impatto con Cinematic Blur.

L’ampio display da 6,3 pollici nitido, con colori luminosi e intensi. È veloce e reattivo, così potrai giocare, scorrere le pagine e cambiare le app più agevolmente.

C’è ancora tanto altro da dire – aggiornamenti in tempi record, funzionalità smart come “Traduzione dal vivo”, 8GB di RAM LPDDR5, 128GB di archiviazione, autenticazione con impronta digitale, USB-C e supporto al 5G giusto per citare alcune specifiche -, ma, come al solito, il miglior modo per godersi un dispositivo, è provarlo! E lo stesso vale per i Pixel Buds con driver dinamico da 12mm.

Dai, a 649 euro è un affare!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.