Nest Hub è un dispositivo intelligente prodotto da Google che può fungere da centro per la casa connessa. Ha un display touchscreen, un microfono e un altoparlante integrati, e può essere utilizzato per controllare dispositivi domotici compatibili, riprodurre musica, video e mostrare informazioni come previsioni del tempo, notizie e calendari. Inoltre, può essere utilizzato per effettuare chiamate vocali e video tramite Google Duo. E oggi è disponibile su eBay a meno di metà prezzo grazie a uno sconto + codice CASA23.

Rispetto alla prima generazione, l’ultimo modello di Nest Hub include anche il rilevamento del movimento, la visualizzazione notturna, la temperatura e umidità ambientale, e una telecamera integrata per effettuare videochiamate con Google Duo, e un display più grande e con una risoluzione migliore. Nel dettaglio:

Il rilevamento del movimento tramite una nuova fotocamera Soli, che permette di utilizzare gesti per controllare alcune funzioni dello smart display senza bisogno di toccarlo o parlare con esso.

per controllare alcune funzioni dello smart display senza bisogno di toccarlo o parlare con esso. La visualizzazione notturna , che permette di utilizzare lo smart display anche di notte senza disturbare il sonno degli altri membri della famiglia.

, che permette di utilizzare lo smart display anche di notte senza disturbare il sonno degli altri membri della famiglia. La telecamera integrata per effettuare videochiamate con Google Duo , che può essere utilizzata per mantenere i contatti con amici e familiari senza bisogno di un altro dispositivo.

, che può essere utilizzata per mantenere i contatti con amici e familiari senza bisogno di un altro dispositivo. Un display più grande e con una risoluzione migliore, che rende i contenuti visualizzati più nitidi e dettagliati.

e con una risoluzione migliore, che rende i contenuti visualizzati più nitidi e dettagliati. La misurazione della temperatura e umidità ambientale, che può essere utilizzato per monitorare il comfort della casa.

A Cosa Serve Google Nest Hub?

Google Nest Hub è intrattenimento: permette di seguire Netflix, guardare i video di YouTube, ascoltare musica e così via. Il dispositivo è il centro nevralgico di casa, perché con un tocco o i comandi vocali puoi controllare i dispositivi smart della domotica. In più, il dispositivo ti aiuta a visualizzare e gestire tutti gli impegni, col supporto al calendario e alla creazione di promemoria. Infine, ti aiuta a rilassarti quando è ora di andare a dormire e ti sveglia dolcemente quando necessario.

Il dispositivo è compatibile con: YouTube, Google Foto, Google Maps, Google Calendar, Netflix, Spotify, Philips Hue, oltre ovviamente centinaia di dispositivi smart.

Dal design semplice e minimalista che starà bene con qualunque arredamento e in qualunque contesto, Google Nest Hub è scontato di oltre il 50% su eBay. Basta ricordarsi di usare il codice CASA23 al momento del check-out.

