Stando a quanto dichiarato dal gigante tech, il Google Nest Audio è uno smart speaker dal suono potente e sempre pronto ad aiutare. Di Big G c’è da fidarsi, quindi perché lascarsi sfuggire uno sconto clamoroso sull’altoparlante intelligente? Su eBay lo si può acquistare a soli 40€ anziché 100€. Per portare il prezzo finale a questo risultato, devi utilizzare il codice CASA23. Questo ti garantirà uno sconto che andrà ad aggiungersi a quello già applicato del 55%.

Il Google Nest Audio (color Antracite, in questo caso) è venduto da Monclick Italia, rivenditore professionale con feedback positivo al 95,9% (basato su oltre 240mila recensioni).

Google Nest Audio

Con il woofer, il tweeter e il software di sintonizzazione di Google Nest Audio, voci nitide e bassi profondi riempiranno tutta la stanza. Nest Audio offre un suono più forte del 75% rispetto al Google Home originale, con bassi più potenti del 50%. Lo smart speaker si adatta al tuo ambiente e a qualsiasi cosa tu stia ascoltando. Così la musica sarà ancora più avvolgente. E l’audio delle notizie e della radio sarà più nitido che mai. Basta chiedere a Google di farti ascoltare canzoni, playlist e radio dai servizi di streaming più diffusi.

Il suono dell’assistente non è mai stato così potente. Ad esempio, puoi dire “Ok Google, imposta un timer per cinque minuti” e farti aiutare in tutta la casa. Chiedi a Google informazioni su meteo, notizie e qualunque altra cosa ti venga in mente.

Privacy integrata. L’altoparlante di Big G è stato progettato per proteggere la tua privacy. Puoi eliminare la cronologia dicendo “Hey Google, elimina quello che ho appena detto“. Per spegnere fisicamente i microfoni, fai scorrere l’interruttore del microfono sul retro del dispositivo in modo che sia visibile la parte arancione.

Usa la modalità Ospite per limitare l’accesso al tuo calendario personale o ai tuoi contatti, consentendo comunque a tutti di utilizzare le funzionalità più note: potranno per esempio fare domande, impostare timer o ascoltare musica.

📢 Ricorda di utilizzare il codice CASA23 prima di completare l’acquisto. Solo così porterai il prezzo finale del Google Nest Audio a 40€ e pochi spiccioli.

