Goditi l'estate con la cassa JBL al mare, in piscina e in montagna

Il JBL Charge Essential 2 è un diffusore senza fili Bluetooth che offre il JBL Original Pro Sound, garantendo un suono potente ovunque ti trovi. Questo dispositivo è dotato di driver a forma di circuito e due radiatori passivi JBL che producono bassi profondi, migliorando l’esperienza d’ascolto.

Grazie alla sua batteria ricaricabile con una durata di 20 ore, puoi goderti una festa non-stop senza preoccuparti di ricaricare frequentemente. Inoltre, il power bank integrato e la porta USB permettono di ricaricare i tuoi dispositivi, rendendolo ancora più pratico e versatile.

Il design del JBL Charge Essential 2 è resistente e impermeabile con certificazione IPX7, il che significa che può essere immerso in acqua. Questo lo rende il compagno ideale per una festa in spiaggia, un tuffo in piscina o anche per l’uso sotto la doccia. Con il JBL Charge Essential 2, puoi collegare il tuo smartphone, tablet o qualsiasi dispositivo dotato di Bluetooth per riprodurre musica in streaming wireless con un suono stereo di elevata qualità.

Il JBL Charge Essential 2 combina potenza, durata e praticità in un unico dispositivo. La lunga durata della batteria, il design resistente all’acqua e la capacità di ricaricare altri dispositivi lo rendono perfetto per chiunque desideri portare la musica con sé ovunque. Non importa dove ti trovi, con il JBL Charge Essential 2 avrai sempre un suono potente e di alta qualità a portata di mano.

Su Amazon, oggi, è disponibile uno sconto del 42% sulla cassa JBL che viene venduta a 92,99€.