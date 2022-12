Giradischi: 5 modelli top in offerta per Natale

Ascoltare vecchi dischi può scatenare la nostalgia perché rammenta alle persone i vecchi tempi andati, ora smarriti, o una particolare epoca della propria vita. L’atto fisico di riprodurre un disco su un giradischi e la qualità del suono possono anche creare un’esperienza più coinvolgente, fisica: diventa quasi un rito. Inoltre, l’atmosfera creata ascoltando vecchi dischi può essere migliorata dalla copertina e dalle note di copertina che vengono con il vinile, che possono aggiungere un tocco in più di estetica e atmosfera.

Ma se vuoi goderti il fascino eterno dei tuoi epici vinili con il calore che solo un disco sa regalare, avrai bisogno di un giradischi Bluetooth con cui riprodurli. Dal design classico o retrò, con casse o meno, ecco i 5 prodotti top da regalare e ragalarsi quest’anno a Natale.

JAM Spun Out Turntable

Ascolta i tuoi dischi vintage preferiti in modalità wireless tramite Bluetooth col giradischi Jam Spun Out: basta accoppiare l’apparecchio al tuo altoparlante tramite Bluetooth; suono senza interruzioni e con alta qualità di riproduzione. Puoi anche digitalizzare i vinili in formato MP3 collegandolo al PC o Mac, scaricare i file sul tuo smartphone e goderti i tuoi artisti preferiti.

Include un coperchio di protezione dalla polvere, compatto e resistente, e un jack cuffie da 3.5 mm. Costa 125€.

House of Marley Giradischi

Facile da trasportare e usare, questo Giradischi senza fili vanta un suono ad alta fedeltà, 2 velocità con trasmissione a cinghia e uno stilo magnetico mobile per riprodurre tutti i tuoi dischi 33 1/3 e 45 giri via Bluetooth. Il tutto con altoparlanti caldi e senza distorsioni. Costa quel che costa ma è eccellente, ed è un’esclusiva Amazon.

Completamente ecosostenibile, è realizzato con materiali come bambù, silicone Regrind e tessuto di cotone organico rigenerato, canapa rigenerata e PET riciclato. Include una ottima stabilità della rotazione e un suono di qualità con auto-pitch e avvio automatico. In più include feature di registrazione da USB a PC o Mac per digitalizzare i tuoi vinili. Costa 229€ su Amazon ed è bellissimo.

DIGITNOW! Giradischi Vinile Bluetooth

DIGITNOW! Giradischi Vinile Bluetooth permette di convertire i vinile in MP3 utilizzando una connessione USB a un Mac o PC. Inoltre, include funzionalità Bluetooth per la riproduzione diretta di tutta la musica da iPhone, smartphone Android, tablet. Il piatto in lega di alluminio lavorato con precisione crea una massa inerziale uniforme per una perfetta stabilità e rotazione. Costa 199€.

Giradischi Vinile Bluetooth Retrò

Altoparlanti incorporati, Ingresso Bluetooth, connessione USB e uscita linea RCA per questo Giradischi Vinile Bluetooth dal gusto Retrò. Supporta 3 velocità di ascolto (33-1 / 3, 45 e 78 rpm) e 3 dimensioni dei dischi (7 pollici, 10 pollici e 12 pollici). La base del giradischi adotta un design a cinghia di trasmissione con molla che assorbe notevolmente la forza d’impatto e offre musica fluida di alta qualità. Ce n’è anche una versione nera, molto bella che costa pochi centesimi in più.

Lo paghi solo 59€ incluse spedizioni.

Trevi TT 1072 DAB

Trevi TT 1072 DAB è un sistema Giradischi Stereo Bluetooth con Ricevitore Digitale DAB / DAB+, Funzione Encoding integrata, Lettore Mp3, CD, USB, Aux-In, SD e addirittura musicassette.

Come giradischi supporta tre velocità (33, 45 e 78 giri); come riproduttore/registratore di cassette include invece autostop. Può dunque registrare da vinile, cd, cassette, aux-in, radio verso Bluetooth e cassette. Include Ingresso aux-in.

Lo paghi solo 159€ invece di 199€ .

