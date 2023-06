Galaxy Z Flip 5: display esterno con Maps, YouTube e non solo

L’imminente Galaxy Z Flip 5 porterà un aggiornamento significativo al suo display esterno e, secondo le ultime informazioni, Samsung sta collaborando con Google per portare alcune app selezionate su quel display, tra cui Maps e altro.

Le app di Google Maps, Messaggi e YouTube arriveranno sul display esterno del Galaxy Z Flip 5

Secondo le precedenti informazioni trapelate, il Galaxy Z Flip 5 presenterà un display esterno da 3,4 pollici che occupa quasi l’intera metà superiore del dispositivo. Si tratta di un notevole miglioramento rispetto al minuscolo pannello da 1,9 pollici del Galaxy Z Flip 4 e addirittura più grande del pannello dell’Oppo Find N2 Flip. Tuttavia, cosa gli utenti potranno fare su questo display esterno è stato fino ad ora in gran parte sconosciuto, se non per un precedente rapporto che menzionava nuovi widget e funzionalità.

Ora, un rapporto di SamMobile specifica che il display esterno del Galaxy Z Flip 5 riceverà alcune app “ottimizzate” da Google. Questo elenco comprende:

– Google Maps

– Google Messaggi

– YouTube

Apparentemente, anche queste app “ottimizzate” saranno supportate dalle app di Samsung, e si prevede che saranno pronte per il display di copertina.

Nonostante ciò, non è ancora chiaro se il telefono Samsung riuscirà a competere con il nuovo Motorola Razr+. Quest’ultimo dispositivo presenta un display da 3,6 pollici ancora più grande che è in grado di eseguire praticamente qualsiasi app Android.

Samsung ha confermato che svelerà il nuovo dispositivo a breve, ovvero a luglio, suscitando grande attesa tra gli appassionati della tecnologia. Con il nuovo display esterno e l’aggiunta delle app di Google, il Galaxy Z Flip 5 promette di offrire un’esperienza utente ancora più ricca e versatile.

L’annuncio che il nuovo smartphone della Samsung includerà app ottimizzate di Google come Maps, Messaggi e YouTube è un’aggiunta entusiasmante per gli utenti di questo dispositivo pieghevole. Questa partnership tra Samsung e Google consentirà agli utenti di accedere alle app popolari direttamente dal display esterno, migliorando la comodità e l’efficienza nell’utilizzo del telefono.

Con un display esterno più ampio, il nuovo e attesissimo smartphone si posiziona in modo competitivo rispetto ad altri dispositivi pieghevoli sul mercato, offrendo un’esperienza più coinvolgente. L’attesa per il lancio di luglio è palpabile, e siamo curiosi di scoprire ulteriori dettagli sulle funzionalità e le specifiche di questo incredibile dispositivo. Restate sintonizzati per gli ultimi aggiornamenti su questo innovativo smartphone pieghevole.