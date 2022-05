FRITZ!Repeater 2400, Estendi la rete WiFi a 600MBit/s

Se il WiFi di casa o in ufficio presenta dei buchi di copertura, ecco un modo veloce per portare Internet dove serve con poca spesa e zero sforzo. Rispetto ad altre soluzioni simili, FRITZ!Repeater 2400 è un marchio che garantisce qualità e robustezza, e un supporto di prim’ordine.

AVM FRITZ!Repeater 2400 International è un ripetitore/estensore di segnale Wi-Fi AC+N (Dual Band fino a 1.733 MBit/s a 5GHz + 600MBit/s a 2,4 GHz), con supporto alle Reti Mesh, 1x Gigabit-LAN, WPS, e interfaccia in italiano.

Il FRITZ!Repeater 2400 trasmette su due frequenze radio (2,4 GHz e 5 GHz) che vengono utilizzate in parallelo. Attraverso la selezione automatica della banda, il ripetitore seleziona sempre il percorso più efficiente verso il router e gli apparecchi wireless collegati, in modo che tutte le connessioni nella rete locale raggiungano elevate velocità di trasmissione dati. Inoltre, con l’aiuto della FRITZ!App WLAN, è possibile determinare la posizione ottimale per la sua collocazione.

Feature

Queste le feature: