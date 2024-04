Friggitrice ad aria Xiaomi in ENORME SCONTO su Amazon

Xiaomi è un’azienda versatile e che fa dell’ottimo rapporto qualità-prezzo il suo punto di forza e oggi, su Amazon, è presente uno sconto super del 45% sulla friggitrice ad aria targata proprio Xiaomi che viene venduta a 66,49€.

Super promo sulla friggitrice ad aria Xiaomi su Amazon

La friggitrice ad aria Xiaomi offre un’alternativa salutare per preparare cibi deliziosi, riducendo al minimo l’uso di olio e eliminando il fumo. Grazie alla circolazione ad alta velocità della corrente di calore, il cibo viene riscaldato in modo uniforme, creando uno strato esterno croccante e mantenendo morbido l’interno, tutto senza il bisogno di immergere il cibo nell’olio.

Con un’ampia gamma di temperature, che vanno da 40℃ a 200℃, questa friggitrice ad aria non si limita solo a friggere il cibo, ma può anche scongelare prodotti e fare fermentare alimenti. La funzione di riscaldamento continuo fino a 24 ore offre più opzioni di cottura, permettendo di preparare una vasta gamma di snack come frutta secca, carne secca e yogurt per tutta la famiglia.

Grazie alla potenza di riscaldamento di 1500 W, questa friggitrice ad aria garantisce un rapido aumento della temperatura e una distribuzione uniforme del calore all’interno della friggitrice, riducendo i tempi di cottura e offrendo uno stile di vita più veloce, sano e conveniente.

Inoltre, il rivestimento antiaderente a doppio strato assicura una pulizia più semplice, rendendo la manutenzione del dispositivo un gioco da ragazzi. La friggitrice ad aria Xiaomi, quindi, rappresenta una soluzione versatile e conveniente per preparare cibi deliziosi in modo più sano e pratico.

Su Amazon, oggi, la friggitrice ad aria Xiaomi viene scontata del 45% e viene venduta a 66,49€. Non lasciarti scappare questo affare!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.