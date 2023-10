Friggitrice ad aria Moulinex XXL: SOLO OGGI al 29% in meno su Amazon!

Approfitta della Festa delle Offerte Prime di Amazon, il Moulinex Easy Fry & Grill XXL è ora disponibile a soli 99,99€, con uno sconto straordinario del 29%. Questa è l’occasione perfetta per portare nella tua cucina un elettrodomestico versatile e conveniente.

Il Moulinex Easy Fry & Grill XXL è un friggitore ad aria calda e grill combinati in un unico dispositivo. Con esso, puoi preparare piatti deliziosi che hanno lo stesso sapore e la stessa consistenza di quelli fritti, ma con molto meno olio. Questo significa che puoi goderti i tuoi cibi preferiti senza sentirsi in colpa per l’eccesso di grassi.

Ecco alcune delle specifiche tecniche più importanti che rendono il Moulinex Easy Fry & Grill XXL un must-have in cucina:

Capacità XXL : La capacità del cestello è di ben 4,2 litri , il che lo rende perfetto per cucinare per tutta la famiglia o per organizzare una cena con gli amici.

: La capacità del cestello è di ben , il che lo rende perfetto per cucinare per tutta la famiglia o per organizzare una cena con gli amici. Tecnologia di Circolazione dell’Aria Calda : Questo dispositivo utilizza la tecnologia di circolazione dell’aria calda per cuocere gli alimenti in modo uniforme e croccante senza immergerli nell’olio. Questo significa cibi meno grassi e più sani.

: Questo dispositivo utilizza la tecnologia di circolazione dell’aria calda per cuocere gli alimenti in modo uniforme e croccante senza immergerli nell’olio. Questo significa cibi meno grassi e più sani. Diverse Funzioni di Cottura : Puoi scegliere tra diverse funzioni di cottura, tra cui friggere, grigliare, cuocere al forno e molto altro ancora. È come avere più elettrodomestici in uno solo.

: Puoi scegliere tra diverse funzioni di cottura, tra cui friggere, grigliare, cuocere al forno e molto altro ancora. È come avere più elettrodomestici in uno solo. Facile da Pulire : Le parti rimovibili sono lavabili in lavastoviglie, il che rende la pulizia dopo la cottura un gioco da ragazzi.

: Le parti rimovibili sono lavabili in lavastoviglie, il che rende la pulizia dopo la cottura un gioco da ragazzi. Timer Integrato: Il timer integrato ti permette di impostare il tempo di cottura desiderato e ti avvisa quando il tuo pasto è pronto.

Il Moulinex Easy Fry & Grill XXL è ideale per preparare una vasta gamma di piatti, tra cui patatine fritte, ali di pollo croccanti, verdure grigliate, e persino dolci come le frittelle. È una soluzione perfetta per chi vuole una cucina gustosa ma anche salutare.

Clicca sull’offerta e aggiungi il Moulinex Easy Fry & Grill XXL al tuo carrello oggi stesso per scoprire una nuova dimensione di cucina salutare e gustosa!

