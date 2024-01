Friggitrice ad Aria MOULINEX: il prezzo CROLLA per poche ore su Amazon!

Per gli amanti della cucina sana ma senza rinunciare al gusto, la Moulinex Friggitrice ad Aria EZ5068 è ora disponibile su Amazon a soli 119,99€, con un imperdibile sconto del 14%.

Questo elettrodomestico rappresenta una rivoluzione nella preparazione dei cibi: permette di friggere, grigliare e cucinare una vasta gamma di alimenti con risultati sempre croccanti e deliziosi, ma con un contenuto di grassi drasticamente ridotto.

Innovazione e Versatilità in Cucina

La Moulinex EZ5068 si distingue per la sua capacità di 4.2 litri, ideale per preparare pasti per tutta la famiglia. La tecnologia Extra Crisp assicura una cottura uniforme e risultati sempre croccanti, utilizzando poco o nessun olio, per una cucina più sana e leggera. La tecnologia Grill, invece, permette di grigliare alla perfezione carne, pesce e verdure, grazie al rivestimento antiaderente e al sistema di scolatura integrato.

Uno degli aspetti più innovativi di questo modello è la finestra rimovibile, che consente di monitorare i cibi durante la cottura senza dover aprire il cestello, mantenendo così un controllo costante sul processo di cottura. Il touchscreen di precisione offre 2 funzioni manuali e 8 programmi automatici, per una varietà di preparazioni che vanno dalle patatine fritte alle verdure, passando per carne, pesce e persino dessert.

Un’Offerta da Non Perdere

La Moulinex EZ5068 non è solo un elettrodomestico funzionale, ma anche un oggetto di design che si adatta perfettamente all’estetica di ogni cucina moderna. Il suo utilizzo è semplice e intuitivo, rendendolo accessibile anche a chi non è esperto in cucina. Inoltre, la pulizia è facile e veloce, grazie ai componenti rimovibili e lavabili in lavastoviglie.

Non lasciarti sfuggire questa incredibile offerta su Amazon: la Moulinex Friggitrice ad Aria EZ5068 è disponibile a soli 119,99€, con uno sconto del 14%!

