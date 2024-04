Friggitrice ad aria Mini, perfetta per ogni cucina al 32% di sconto

Ariete è un’azienda di prima fascia nell’ambito della produzione di elettrodomestici e oggi, su Amazon, la friggitrice ad aria Ariete in formato mini viene messa in sconto del 32% per poi essere venduta a 43,99€.

Friggitrice ad aria Ariete in formato mini in maxi sconto

La friggitrice ad aria Ariete Mini offre un’alternativa salutare alle tradizionali fritture, consentendoti di preparare i tuoi piatti preferiti con meno grassi grazie alla cottura ad aria calda. Con soli un cucchiaio d’olio, puoi ottenere risultati croccanti e deliziosi, riducendo l’assunzione di grassi.

Ideale per serate con amici, la Airy Fryer Mini è dotata di un cestello da 2 litri con rivestimento antiaderente e può raggiungere una temperatura massima di 200°C, consentendoti di preparare una varietà di piatti con facilità e versatilità.

Il suo formato super compatto la rende perfetta per chi ama preparare mini-porzioni di assaggi e contorni, occupando poco spazio in cucina e offrendo comunque prestazioni ottimali. Con la friggitrice ad aria Ariete Mini, puoi lasciarti ispirare e preparare ricette sfiziose adatte a carne, pesce e verdure, sfruttando al meglio la sua capacità di cuocere, arrostire e grigliare.

Grazie alla tecnologia ad aria calda, puoi godere dei tuoi piatti preferiti con fino all’80% in meno di grassi, senza rinunciare al gusto o alla croccantezza. La friggitrice ad aria Ariete Mini rappresenta una soluzione conveniente e salutare per preparare fritture e altri piatti gustosi in modo più leggero e sano.

La friggitrice ad aria Ariete in formato Mini viene oggi scontata del 32% per poi essere venduta a 43,99€ su Amazon. Approfittane ora!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.