Friggitrice ad aria mini Ariete, perfetta per ogni cucina in MAXI SCONTO

Maxi offerta sulla friggitrice ad aria Ariete mini

La friggitrice ad aria mini Ariete offre un modo pratico e salutare per preparare i tuoi fritti preferiti senza l’aggiunta di grassi in eccesso. Grazie alla cottura ad aria calda, è possibile ottenere risultati croccanti e deliziosi con un solo cucchiaio d’olio, riducendo significativamente l’apporto calorico e il contenuto di grassi.

Con una capacità di 2 litri, questa friggitrice è perfetta per preparare una varietà di piatti per serate tra amici o per gustare deliziose mini-porzioni di assaggi e contorni. Il cestello antiaderente garantisce una facile pulizia e manutenzione, mentre la temperatura massima di 200°C consente una cottura uniforme e precisa.

Il formato super compatto della Airy Fryer Mini la rende ideale per le cucine con spazi limitati, consentendo di conservare il proprio piano di lavoro in modo efficiente. Inoltre, grazie alla sua versatilità, questa friggitrice è adatta per preparare una vasta gamma di ricette sfiziose, tra cui carne, pesce e verdure.

Con la friggitrice ad aria Ariete, è possibile cuocere, arrostire e grigliare con fino all’80% di grassi in meno, offrendo un’opzione salutare e gustosa per soddisfare le esigenze culinarie di tutta la famiglia. Con la sua praticità, versatilità e compattezza, diventerà presto un indispensabile alleato in cucina per creare piatti deliziosi e sani senza rinunciare al gusto.

