Friggitrice ad aria Ariete in formato MINI: perfetta per ogni cucina, SCONTO OUTLET

La friggitrice ad aria Ariete rappresenta una soluzione innovativa per preparare fritture senza l’aggiunta di grassi in eccesso. Grazie alla sua tecnologia di cottura ad aria calda, è possibile godere dei tuoi piatti preferiti con un solo cucchiaio d’olio, riducendo significativamente l’apporto di grassi.

Con una capacità di 2 litri, la Airy Fryer Mini di Ariete è perfetta per preparare tanti piatti per serate fra amici o per soddisfare le esigenze di tutta la famiglia. Il suo cestello antiaderente assicura una facile pulizia e una cottura uniforme, mentre la temperatura massima di 200°C consente di ottenere risultati croccanti e deliziosi.

Il suo formato super compatto la rende ideale per chi ama preparare mini-porzioni di assaggi e contorni, occupando poco spazio sulla tua superficie di lavoro. Nonostante le sue dimensioni ridotte, la Airy Fryer Mini di Ariete è in grado di preparare ricette sfiziose, adattandosi a carne, pesce e verdure per soddisfare tutti i gusti.

Con la friggitrice ad aria Ariete, puoi cuocere, arrostire e grigliare i tuoi piatti preferiti con fino all’80% di grassi in meno, mantenendo comunque tutto il gusto e la croccantezza che ami. Questo ti permette di godere di una dieta più leggera e salutare, senza rinunciare al piacere della buona cucina fritta.

