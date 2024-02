Friggitrice ad aria Ariete da 7 LITRI mai stata ad un prezzo COSI' CONVENIENTE

Ancora non hai una friggitrice ad aria? Se sei alla ricerca di un modello super funzionale ma non vuoi spendere un capitale, abbiamo quello che fa per te! Si tratta della Friggitrice ad aria Ariete Airy Fryer da 7 litri, oggi disponibile su Amazon a soli 99 euro con uno sconto conveniente dell’8%.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. È il momento giusto di rivoluzionare la tua cucina con questo gioiellino, cogli al volo questa occasione speciale!

Friggitrice ad aria Ariete Airy Fryer da 7 litri: funzionalità e modalità di utilizzo

La Friggitrice ad aria Ariete Airy Fryer da 7 litri è un must have in cucina se vuoi dilettarti a preparare pietanze gustose e salutari allo stesso tempo.

La circolazione a 360° dell’aria calda nel cestello cuoce gli alimenti in maniera uniforme. Questo ti permetterà di gustare sapori e profumi della frittura tradizionale con un solo cucchiaio di olio, quindi con un apporto calorico bassissimo. L’aria ad alta temperatura infatti circola all’interno del dispositivo, cuocendo velocemente e senza grassi, senza far uscire all’esterno neanche fumo e odori.

Il cestello ha una capienza enorme da 7 litri, quindi è abbastanza grande per soddisfare le esigenze di tutta la famiglia. Inoltre è dotata di 12 programmi preimpostati quindi anche i meno esperti in cucina potranno sfruttarla senza problemi.

Grazie al grande pannello touch screen è possibile impostare la temperatura, il programma e il timer in base alla pietanza da cuocere. In aggiunta, la funzione Shake indica quando è necessario girare le pietanze all’interno del cestello in modo da ottimizzare la cottura.

Rivoluziona la tua cucina con la Friggitrice ad aria Ariete Airy Fryer da 7 litri! Oggi è disponibile su Amazon a soli 99 euro con uno sconto conveniente dell’8%. Corri ad ordinarla, l’offerta è limitatissima!

