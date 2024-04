Friggitrice ad aria a PREZZO RIDICOLO: 50% di sconto + coupon di 20 euro!

Impossibile non approfittare subito di questa promo a dir poco pazzesca: oggi su Amazon puoi acquistare la friggitrice ad aria firmata Electrolux ad un prezzo davvero ridicolo.

Il suo attuale valore di mercato è di 179,99 euro ma tu ora grazie allo sconto esclusivo Amazon del 50% e al coupon sconto del valore di 20 euro risparmi 110 euro e la paghi solamente 69,99 euro!

Ma devi essere veloce e metterla ora nel tuo carrello Amazon perché si tratta di un’offerta a tempo!

Friggitrice ad aria Electrolux: l’elettrodomestico del momento ad un prezzo ridicolo!

Goditi una frittura croccante e saporita utilizzando poco o niente olio. La versatile friggitrice ad aria Electrolux permette di friggere, grigliare, arrostire e persino cuocere al forno; risultati deliziosi per tutta la famiglia senza eccedere con l’olio.

La friggitrice ad aria Electrolux offre un modo più sano per gustare le vostre fritture preferite; un flusso di aria calda circola per riscaldare gli ingredienti da tutte le angolazioni per ottenere un gusto croccante e naturale. Gli 8 programmi di cucina preimpostati consentono di realizzare deliziose ricette sane in maniera facile; utilizzare la friggitrice è veloce, indipendentemente da cosa si desidera preparare: cupcake, pollo arrosto o verdure fritte.

L’ampia capacità del cestello consente di cucinare portate abbondanti e per tutta la famiglia, considerando che il cestello rimovibile è abbastanza ampio da potervi inserire un pollo intero. Potenza da 1500W. Dimensioni: larghezza 270 mm, profondità 355 mm, altezza 330 mm.

Pasti sani per tutta la famiglia grazie alla friggitrice ad aria Explore 6, con una capacità ampia. Il cestello rimovibile è abbastanza ampio da potere cucinare un intero pollo. Ogni parte removibile della friggitrice ad aria Explore 6 può essere tranquillamente lavata in lavastoviglie, per una pulizia senza fatica.

Acquistala ora su Amazon e la paghi ben 110 euro in meno!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.