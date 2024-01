Friggitrice ad aria 7-in-1 a MENO DI 50 EURO: l'affare è IMPERDIBILE

Rivoluziona il tuo modo cucinare con uno degli elettrodomestici più desiderati del momento! Parliamo della Friggitrice ad aria 7-in-1 Aigostar Maha: oggi è disponibile su Amazon a soli 49 euro grazie ad uno sconto del 9%.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. Ma fai in fretta, l’offerta è limitatissima e gli articoli stanno andando a ruba!

Friggitrice ad aria 7-in-1 Aigostar Maha: funzionalità e modalità di utilizzo

Con la Friggitrice ad aria 7-in-1 Aigostar Maha , potrai completamente rivoluzionare il modo in cui prepari i tuoi piatti preferiti, riducendo il minimo l’utilizzo di olio e risparmiando anche in bolletta.

Il dispositivo utilizza la circolazione dell’aria calda per cucinare il cibo, che riduce l’assunzione dell’85% di olio e calorie, mantenendo il suo gusto croccante all’esterno e tenero all’interno. In più, grazie alla finestra trasparente, basterà un colpo d’occhio per tenere sotto controllo lo stato di cottura degli alimenti, senza quindi dover estrarre il cestello.

Cucinare sarà un gioco da ragazzi anche per chi è alle prime armi grazie ai 7 menu preimpostati: arrosto, pollo, pantatine fritte, verdure, torta, “fai da te”, preriscaldamento. Inoltre la cottura del cibo è più veloce di un 20% circa rispetto alle friggitrice tradizionali, grazie alla ventola d’aria calda integrata da 1600w con un circolazione a 360 gradi.

Allo stesso modo, pulire l’elettrodomestico non sarà un problema grazie al cestello è antiaderente con maniglia cool-touch per friggere. L’unico consiglio è quello di raffreddare prima della pulizia per evitare deformazioni causate dall’alternanza di temperatura.

È ora di rivoluzionare il tuo modo di cucinare e di preparare piatti sani e allo stesso tempo gustosi con la Friggitrice ad aria 7-in-1 Aigostar Maha! Oggi questo gioeillino è disponibile su Amazon a soli 49 euro grazie ad uno sconto del 9%. Non aspettare oltre, corri a fare il tuo ordine!

