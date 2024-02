Friggi SANO con la Friggitrice ad aria da 4,7 litri in PROMO SPECIALE su Amazon

Friggi tutte le pietanze che desideri senza sensi di colpa con la Friggitrice ad aria COSORI da 4,7 litri! Oggi questo prezioso elettrodomestico da cucina è disponibile su Amazon a soli 99 euro grazie ad uno sconto del 9%.

Con questo dispositivo potrai eliminare il consumo di olio, rendendo ogni tuo piatto salutare e gustoso allo stesso tempo. La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. Approfitta il prima possibile della promozione Amazon e rivoluziona la tua cucina!

Friggitrice ad aria COSORI: funzionalità e modalità di utilizzo

La Friggitrice ad aria COSORI ti permette di preparare ricette deliziose e croccanti eliminando o riducendo al massimo l’utilizzo di olio.

Ha una capacità di 4,7 litri che la rende ideale a cuocere pietanze per 2-4 persone. Le sue dimensioni sono ridotte quindi potrai facilmente collocarla nella tua cucina senza nessun ingombro eccessivo.

Grazie alla rapida circolazione dell’aria calda all’interno del dispositivo, raggiunge in men che non si dica una temperatura massima di 230 gradi. Così facendo i cibi cuociono fino al 50% più velocemente, con un relativo risparmio energetico rispetto all’utilizzo di un forno tradizionale.

Cucinare sarà un gioco da ragazzi anche per chi è alle prima armi grazie ai 7 programmi disponibili per la preparazione di Pollo, Patatine Fritte, Surgelato, Bistecca, Frutti di Mare, Verdure e Pancetta. In più òa COSORI è dotata di 3 funzioni preimpostate utilissime in cucina: Preriscaldamento, Funzione di promemoria Shake e Mantenimento in caldo.

Il cestello è rimovibile e facilmente lavabile anche in lavastoviglie. Per finire, la promozione include un ricettario con 30 ricette accuratamente sviluppate dagli chef professionisti COSORI che permettono di preparare facilmente deliziose pietanze per tutta la famiglia.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.