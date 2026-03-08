La Formula 1 arriva su Apple TV: cosa cambia con la stagione 2026

La stagione di Formula 1 2026 segna una svolta nella distribuzione televisiva: Apple TV diventa il nuovo punto di riferimento per le gare, con copertura completa e nuove funzionalità di visione

La stagione di Formula 1 2026 inaugura una nuova fase nella distribuzione dei diritti televisivi del motorsport. Per la prima volta, Apple entra nel mercato della trasmissione delle gare con un accordo pluriennale che rende Apple TV il broadcaster esclusivo della Formula 1 negli Stati Uniti. L’intesa segna un passaggio importante per il campionato e per il settore dello streaming sportivo, sempre più centrale nella strategia delle grandi piattaforme digitali.

Il debutto della nuova partnership coincide con l’avvio del campionato, che prende il via con il Gran Premio d’Australia e inaugura una stagione caratterizzata da numerosi cambiamenti tecnici e sportivi.

L’accordo tra Formula 1 e Apple

L’intesa tra Formula 1 e Apple prevede una collaborazione di cinque anni per la trasmissione integrale del campionato negli Stati Uniti. Grazie a questo accordo, Apple TV trasmette tutte le sessioni del weekend di gara: prove libere, qualifiche, Sprint e Gran Premi. I contenuti sono disponibili sia in diretta sia on demand per gli abbonati alla piattaforma.

L’operazione rappresenta un investimento rilevante nel mercato dei diritti sportivi. Secondo diverse stime pubblicate dalla stampa internazionale, il valore complessivo dell’accordo si aggira intorno a centinaia di milioni di dollari per il periodo 2026-2030.

Apple punta a sfruttare la crescente popolarità della Formula 1 negli Stati Uniti, un mercato che negli ultimi anni ha registrato un forte aumento di pubblico e interesse mediatico. L’obiettivo è offrire una piattaforma digitale che integri lo streaming delle gare con altri servizi dell’ecosistema Apple.

Come funzionerà la visione delle gare

Con l’arrivo della Formula 1 sulla piattaforma, Apple TV offre una copertura completa del campionato. Gli utenti possono seguire ogni sessione del weekend di gara, con trasmissioni disponibili anche in qualità 4K e con audio surround.

La piattaforma introduce inoltre strumenti interattivi pensati per migliorare l’esperienza di visione. Tra questi figurano la possibilità di scegliere diversi flussi video, come le telecamere onboard delle monoposto, e funzioni multiview che consentono di seguire contemporaneamente più feed durante la gara.

L’offerta include anche altre competizioni collegate al campionato, tra cui Formula 2, Formula 3, F1 Academy e Porsche Supercup, accessibili tramite l’app dedicata all’interno dell’ecosistema Apple.

La stagione 2026 tra innovazione tecnica e nuovi protagonisti

Il debutto della partnership con Apple coincide con una stagione particolarmente significativa per il campionato mondiale. Il regolamento tecnico introduce monoposto più leggere e compatte, con un sistema aerodinamico aggiornato e una maggiore componente elettrica nelle power unit.

La stagione comprende 24 Gran Premi distribuiti tra marzo e dicembre, con sei weekend Sprint e l’ingresso di nuovi protagonisti sulla griglia. Tra le novità figura anche l’arrivo di un undicesimo team, elemento che amplia ulteriormente il numero di scuderie presenti nel campionato.

Parallelamente alla trasmissione delle gare, la collaborazione tra Apple e altre piattaforme di streaming amplia l’offerta di contenuti dedicati alla Formula 1. La serie documentaria “Drive to Survive”, prodotta da Netflix e incentrata sui retroscena del campionato, è disponibile anche su Apple TV negli Stati Uniti, contribuendo ad arricchire l’ecosistema mediatico legato alla competizione.

La stagione 2026 rappresenta così un momento di trasformazione per la Formula 1, sia sul piano sportivo sia su quello mediatico, con lo streaming destinato a giocare un ruolo sempre più centrale nella diffusione globale del campionato.