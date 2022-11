Fontanella Smart per Animali Domestici in SUPER SCONTO

Le offerte e gli sconti di Amazon toccano veramente tutti i possibili interessi umani, soprattutto durante questo periodo di Black Friday. Oggi vi consigliamo un prodotto che sicuramente potrebbe interessare a tutti coloro che hanno degli animali domestici in casa. Stiamo parlando di una fontanella d’acqua smart di Xiaomi, che ora potrete acquistare a 64,99€.

Questo piccolo dispositivo (19.1 x 19.1 x 17.7 cm) è ottimo per i vostri amici a 4 zampe. Non solo perché potrete posizionarla ovunque vogliate viste le dimensioni, ma anche perché, grazie alla pompa, l’acqua è sempre in movimento, rimanendo pulita ed evitando la formazione di batteri dovuti alla stagnazione prolungata.

Inoltre questa fontanella d’acqua smart di Xiaomi è dotata di diversi livelli di filtraggio, per evitare che i vostri animali possano bere liquidi non puri e che quindi non facciano loro bene. Grazie alla sua grande capienza poi, è in grado di contenere fino a 2 l d’acqua, così da non doverla ricaricare spesso.

Infine non solo avrete l’app ufficiale Xiaomi Home che vi aiuterà a monitorare il livello d’acqua e a intercambiare le varie modalità, ma questa fontanella risulta anche estremamente facile da smontare. Così da non crearvi inutili impicci quando vorrete pulirla e sanificarla.