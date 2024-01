FOLLIA AMAZON: oggi RISPARMI PIU' DI 300€ sull'Aspirapolvere senza fili 6-in-1

È ora di rivoluzionare le pulizie domestiche per avere casa impeccabile al minimo sforzo! Amazon ha appena lanciato un’offerta pazzesca sull’Aspirapolvere senza fili 6-in-1 YISORA, oggi disponibile a soli 94 euro grazie ad uno sconto bomba del 76%.

Questo vuol dire che potrai risparmiare più di 300 euro sul prezzo di listino, compresa spedizione gratuita. Una promozione così allettante non capita tutti i giorni, approfittane il prima possibile!

Aspirapolvere senza fili 6-in-1 YISORA: tutte le funzionalità e le modalità di utilizzo

L’Aspirapolvere senza fili 6-in-1 YISORA è l’alleato perfetto per le pulizie domestiche, in grado di pulire con efficacia ogni angolo di casa con il minimo sforzo.

È dotato di un potente motore da 175 W, che fornisce un’aspirazione potente e impressionante. Può essere commutato in due modalità: modalità massima per 25 minuti, e modalità standard per 40 minuti. È in grado di catturare facilmente peli di animali domestici, polvere, detriti e briciole in modo efficace e super veloce.

La modalità di utilizzo è semplicissima in quanto pesa meno di 3,9 libbre, con un motore principale da sole 2,2 libbre. Ciò significa che è super leggero e maneggevole quindi sarà un gioco da ragazzi sfruttarlo per la pulizia di tutta casa. In più, con la tecnologia ciclonica a 5 stadi e la rete ad alta densità, questo aspirapolvere può catturare il 99,99% delle particelle di polvere microscopiche rendendo l’aria di scarico più pulita.

Per finire, il dispositivo ha in dotazione diversi accessori: con una spazzola per pavimenti motorizzata aggiornata, una fessura lunga e una spazzola 2 in 1, l’aspirapolvere per peli di animali domestici può essere rapidamente convertito in un aspirapolvere portatile o in un aspirapolvere senza fili leggero in base alle diverse esigenze di pulizia.

Non farti scappare questa offerta che svolterà la tua routine di pulizia domestica! Oggi l’Aspirapolvere senza fili 6-in-1 YISORA è disponibile su Amazon a soli 94 euro grazie ad uno sconto bomba del 76%. Corri a fare il tuo ordine, una promozione così conveniente non si era mai vista prima!

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.