Fluidità di gioco ECCELLENTE con il Monitor da gaming Philips IN OFFERTA SPECIALE

Appassionati di videogame in ascolto, oggi è la vostra giornata fortunata! Amazon ha lanciato una super offerta sul monitor da gaming Philips: al momento è disponibile al prezzo incredibile di soli 139,90€ grazie ad un notevole sconto del 19%.

In più, acquistando il display, potrai usufruire di uno sconto speciale del 33% sull’abbonamento Xbox Game Pass per PC. Con l’Xbox Game Pass, avrai accesso a una vasta libreria di giochi, con nuovi titoli aggiunti ogni mese, che potrai giocare in tutta la loro magnificenza sul tuo nuovo monitor. La spedizione è gratuita ed è possibile effettuare il pagamento anche in piccole rate mensili con Cofidis al check-out. La promozione è davvero una bomba ma fai in fretta, potrebbe scadere da un momento all’altro!

Monitor da gaming Philips: fluidità di gioco al top ad un prezzo stracciato

Il monitor da gaming Philips offre una qualità dell’immagine eccezionale e una fluidità di gioco superlativa, grazie alla sua tecnologia all’avanguardia.

Il monitor gaming Philips 242E1GAJ è stato progettato pensando ai giocatori. Offre una qualità dell’immagine eccezionale che ti permetterà di immergerti completamente nei tuoi giochi preferiti. Con una tale qualità di immagine, ti sentirai come se fossi parte integrante del mondo del gioco, permettendoti di vivere ogni avventura in prima persona.

Ma non è solo la qualità dell’immagine che distingue il display. Questo monitor è anche sinonimo di fluidità di gioco superlativa. Che tu stia giocando a un frenetico sparatutto in prima persona o a un dettagliato gioco di strategia, potrai contare su un’esperienza di gioco fluida e senza interruzioni. Questo ti permetterà di rispondere rapidamente alle azioni dei tuoi avversari, dandoti un vantaggio competitivo.

Ad oggi il monitor da gaming Philips è disponibile in offerta speciale su Amazon: potrai acquistarlo a soli 139,90€ grazie ad un notevole sconto del 19%. Se siete appassionati di videogiochi non fatevi scappare una promozione pazzesca come questa!

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Si No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.