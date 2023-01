La penna USB Kingston DataTraveler Exodia DTX/64GB con USB 3.2, con cappuccio protettivo e anello portachiavi costa solo 5€ e spiccioli incluse spedizioni. Archivia i dati e portali in viaggio con la penna USB DataTraveler Exodia da 64GB di Kingston. Progettata per un facile trasporto, questa chiavetta USB è dotata di anello portachiavi e cappuccio protettivo.

Il drive DataTraveler Exodia di Kingston offre tutte le prestazioni dello standard USB 3.2 Gen 1, per la massima semplicità di accesso a laptop, PC desktop, monitor e altri dispositivi digitali. DT Exodia consente di trasferire file e dati con la massima rapidità e, offrendo una pratica soluzione di storage per documenti, musica, video e tanto altro. Comprendente un servizio di supporto tecnico gratuito.

Utilizzando una connessione USB 3.2 Gen 1 di tipo A, è compatibile con Windows, macOS, Linux e Chrome OS.

La chiavetta usa uan connessione tramite USB 3.2 Gen 1 e offre un throughput massimo di 5 Gb/s ed è sinonimo di USB 3.1 Gen 1 e USB 3.0. In termini di velocità di trasferimento, l’unità flash Kingston DataTraveler Exodia da 64GB non ha eguali. Può raggiungere circa 80 Mb/s nei test, il che dovrebbe essere sufficiente per la maggior parte degli utenti, ma potrebbe non essere sufficiente per coloro che devono trasferire file estremamente grandi. Per file più piccoli come piccoli video e foto, DataTraveler è più che sufficiente.

