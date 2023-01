Un fitness tracker (noto anche come fitness band o tracker di attività fisica) è un bracciale smart dotato di sensori progettato per monitorare i parametri vitali e l’allenamento in modo costante. Tutto quel che bisogna fare è indossarlo al polso: ma a cosa serve effettivamente? E dà risultati? Qui è dove trovate la nostra risposta a queste domande.

Un fitness tracker può fare cose come monitorare il battito cardiaco, tracciare l’attività fisica di una persona, contare i passi fatti, la distanza percorsa e le calorie bruciate. Alcuni braccialetti fitness tracker hanno anche funzionalità aggiuntive, come la possibilità di monitorare la qualità del sonno, monitorare la frequenza cardiaca e ricevere avvisi e notifiche nel caso qualcosa andasse storto. Tutti ovviamente si interfacciano con lo smartphone via Bluetooth.

Vantaggi di un Fitness Tracker

I pro dell’utilizzo di un fitness tracker sono molti, e non sono necessariamente “misurabili” Per alcuni, ad esempio, sono fonte d’ispirazione perché spronano a fare sempre di più. Ecco secondo noi gli usi e i vantaggi di un fitness tracker:

Monitoraggio Salute: Monitorando la tua attività e incoraggiandoti ad avere uno stile di vita più attivo, i fitness tracker possono potenzialmente aiutarti a migliorare la tua salute e il tuo benessere generale.

Monitorando la tua attività e incoraggiandoti ad avere uno stile di vita più attivo, i fitness tracker possono potenzialmente aiutarti a migliorare la tua salute e il tuo benessere generale. Monitoraggio dei progressi: I fitness tracker tengono traccia di quanto tempo dormi o ti alleni, e ti rivelano quanto sei migliorato nel tempo e quanto sei vicino al raggiungimento dei tuoi obiettivi di fitness.

I fitness tracker tengono traccia di quanto tempo dormi o ti alleni, e ti rivelano quanto sei migliorato nel tempo e quanto sei vicino al raggiungimento dei tuoi obiettivi di fitness. Motivazione: Vedere quanta attività fai in un giorno può motivarti a fare di più. Per ottenere lo scopo, i bracciali fitness regalano “badge” o premi virtuali quando ad esempio superi un certo numero di calorie bruciate, o di passi fatti.

Vedere quanta attività fai in un giorno può motivarti a fare di più. Per ottenere lo scopo, i bracciali fitness regalano “badge” o premi virtuali quando ad esempio superi un certo numero di calorie bruciate, o di passi fatti. Praticità: I fitness tracker sono facili da indossare e possono essere indossati in qualunque occasione, anche al mare o in piscina. Quindi non devi ricordarti di portare con te un dispositivo separato per monitorare la tua attività. È tutto in quel piccolo gingillo sul polso.

I fitness tracker sono facili da indossare e possono essere indossati in qualunque occasione, anche al mare o in piscina. Quindi non devi ricordarti di portare con te un dispositivo separato per monitorare la tua attività. È tutto in quel piccolo gingillo sul polso. Maggiore consapevolezza: Vedere i tuoi livelli di attività può aiutarti a diventare più consapevole delle tue abitudini quotidiane e ti aiuterà a capire cosa modifiche per essere più attivo.

Un esempio di come un fitness tracker può cambiare la vita? Chi scrive ha sempre avuto una qualità del sonno non entusiasmante, il che si traduce nella necessità di risposare più a lungo rispetto alla media. L’uso di un bracciale smart ha certificato la ragione: la colpa è del sonno profondo troppo breve. La soluzione dunque è conseguente: pasti più leggeri a cena, attività che concilino il sonno la sera, attività fisica lontana dalle ore del riposo e riduzione delle fonti di stress. Magari non è un piano che si può perseguire sempre, ma è di sicuro la direzione a cui puntare per migliorare la qualità di vita.

Migliori Fitness Tracker

A nostro giudizio, Xiaomi Mi Band 7 è uno dei fitness tracker migliori della sua categoria, e l’ultima versione è finalmente disponibile a un ottimo prezzo su Amazon.

ha Schermo AMOLED a Colori 1,62”Monitoraggio ossigenazione del sangue e Battito Cardiaco, oltre 120 modalità di allenamento, Contapassi, Ricarica Magnetica e resistenza a 5 ATM, ed è la migliore alternativa ad Apple Watch che 50€ possano acquistare.

Un’altra alternativa da tenere in considerazione è sicuramente Amazfit Band 5 perché include Amazon Alexa integrata, Pulsossimetro, Monitoraggio salute e sonno H24 e una lunga autonomia. Insomma feature che di solito trovi solo su smartwatch di fascia medio alta. Ad esempio include Alexa integrata per ottenere traduzioni, impostare sveglie e timer, creare liste della spesa, controlla la domotica, ottenere info sul meteo e molto altro.

In più, fornisce una misurazione costante dei parametri vitali, inclusi Saturazione Ossigeno, Monitoraggio Frequenza Cardiaca, Sonno, ciclo per le donne, e attività sportive con contapassi in tempo reale.

E la batteria dura tantissimo. Rispetto ad Apple Watch, vanta ben 15 giorni di uso continuativo su singola ricarica. Lo acquisti in sconto su Amazon.

L’Amazfit GTR3 Pro è uno dei pochi prodotti sul mercato che si avvicina per prestazioni, prestazioni, funzionalità e eleganza ad Apple Watch. Include un’interfaccia fluida, un assistente vocale integrato, GPS, allenamenti, telefonate vivavoce e funziona perfettamente compatibile con iPhone. Lo trovi in sconto su questa pagina di Amazon.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.