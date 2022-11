Fitbit Versa 4, Sense 2 e Inspire 3: tutti scontati al Black Friday

In occasione del Black Friday, Fitbit (acquisita da Google nel 2019) ha scontato i suoi smartwatch e smartband di punta per il monitoraggio della salute e dell’attività fisica. Versa 4, Sense 2 e Inspire 3 sono prettamente compatibili con iPhone e sono disponibili all’acquisto su Amazon a un super prezzo Black Friday con un megasconto del 25%.

Fitbit Versa 4

Il Versa 4 è uno smartwatch con una batteria monstre (oltre 6 giorni d’autonomia) e con tanti sensori e funzionalità per il tracking della salute e dell’attività fisica: rilevazione continua del battito cardiaco, GPS, tracciamento automatico dell’attività, monitoraggio ciclo mestruale, Sp02, monitoraggio del sonno e così via. Resiste in acqua fino a 50 metri di profondità ed è compatibile con iOS e Android a partire dalle versioni 13 e 8.0 rispettivamente.

Fitbit Sense 2

Al pari del Versa 4, anche il Sense 2 garantisce oltre 6 giorni di autonomia. L’indossabile è pensato principalmente per il benessere con sensori per il monitoraggio del sonno, dello stress, del battito cardiaco e non solo. Integra inoltre l’EDA scan e traccia metriche come l’Sp02 e la temperatura cutanea.

Resistente all’acqua fino a 50 metri, è compatibile con iOS 13 (e versioni successive) e Android 8.0 (e versioni successive). Puoi pagare anche a rate sfruttando il servizio gratuito di Amazon: 5 rate da 59,80 euro al mese.

Fitbit Inspire 3

Nel caso dell’Inspire 3 ci spostiamo nella categoria degli smartband. Ha infatti un design molto più sottile rispetto ai due indossabili sopra descritti, senza però scendere a compromessi, anzi. La batteria dura fino a 10 giorni e ben si sposa con tutte le feature per il tracciamento smart dell’attività fisica, della salute e del sonno.

Come nei casi precedenti, la compatibilità è assicurata a partire da iOS 13 e Android 8.0. Acquista Fitbit Inspire 3 a 75€.