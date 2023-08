Fitbit Versa 2: CROLLA DI 130€ il prezzo originale ed è quasi UN REGALO!

Sei alla ricerca di uno smartwatch che combini stile, funzionalità e un prezzo imbattibile? Non cercare oltre! Il Fitbit Versa 2 è attualmente in offerta su Amazon a soli 97,83€, con uno sconto incredibile del 57% sul prezzo consigliato di 229,95€.

Questa è una delle offerte più allettanti che potresti trovare per un dispositivo di questa qualità.

Fitbit Versa 2: lo smartwatch migliore che troverai mai

Alexa Integrata : Con l’assistente vocale Alexa, puoi ottenere notizie rapide, informazioni sul meteo, impostare sveglie e promemoria, e controllare i tuoi dispositivi smart home direttamente dal tuo polso.

: Con l’assistente vocale Alexa, puoi ottenere notizie rapide, informazioni sul meteo, impostare sveglie e promemoria, e controllare i tuoi dispositivi smart home direttamente dal tuo polso. Monitoraggio del Sonno e della Frequenza Cardiaca: Scopri la qualità delle tue notti di sonno misurando il battito cardiaco, il tempo trascorso nelle diverse fasi del sonno e i momenti di agitazione. Inoltre, con la rilevazione continua del battito cardiaco, puoi monitorare le calorie bruciate, l’andamento del battito a riposo e molto altro.

Musica e Podcast : Ascolta la tua musica preferita e i podcast direttamente dallo smartwatch. Puoi anche utilizzare Spotify – Connect & Control e aggiungere playlist Deezer.

: Ascolta la tua musica preferita e i podcast direttamente dallo smartwatch. Puoi anche utilizzare Spotify – Connect & Control e aggiungere playlist Deezer. Compatibilità : Il Fitbit Versa 2 è compatibile con iOS 12.2 o versioni successive e Android OS 7.0 o versioni successive.

: Il Fitbit Versa 2 è compatibile con iOS 12.2 o versioni successive e Android OS 7.0 o versioni successive. Autonomia della Batteria: Con una durata della batteria di oltre 4 giorni, il Versa 2 ti accompagna in ogni momento della giornata, senza la necessità di ricariche frequenti.

La combinazione di queste caratteristiche avanzate con un design elegante e moderno rende il Fitbit Versa 2 uno degli smartwatch più desiderati sul mercato. E con questa offerta, hai l’opportunità di ottenere uno dei migliori smartwatch a un prezzo mai visto prima.

Non lasciarti sfuggire questa incredibile offerta. Il Fitbit Versa 2 è molto più di un semplice orologio: è il tuo compagno ideale per monitorare la tua salute, ascoltare la tua musica preferita e rimanere sempre connesso.

Con uno sconto del 57%, questa è l’occasione perfetta per fare un affare. Non aspettare troppo, le offerte come questa tendono a esaurirsi rapidamente. Acquista ora il tuo Fitbit Versa 2 e inizia a vivere una vita più sana e connessa!