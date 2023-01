Chi pensa che uno smartwatch sia solo un indossabile per non perdersi le notifiche di WhatsApp e piattaforme simili, commette un grande errore. I device come il Fitbit Sense sono fondamentali anche per il monitoraggio della salute e dell’attività fisica, ecco perché sono diventati così diffusi e popolari.

Proprio il Fitbit Sense è in super promo su Amazon. Lo trovi a soli 147,50€, ovvero il 55% in meno rispetto al prezzo di listino. Ti dico inoltre che la spedizione è gratuita se ti abboni a Prime e che puoi pagare anche in 5 comode rate da 29,50€ senza costi aggiuntivi o nascosti.

Fibit Sense: l’alleato della tua salute è scontato del 55%

Il Fitbit Sense – con display da 1,69″ – è uno smartwatch con un’autonomia davvero incredibile: ben 6 giorni con un solo ciclo di ricarica. E poi lo puoi abbinare praticamente con qualsiasi smartphone a tua disposizione: è infatti compatibile con gli iPhone che eseguono almeno iOS 12.2 (quindi anche iPhone 14 Pro) e con tutti gli smartphone con sistema operativo Android 7.0 o versioni successive.

Per quanto riguarda la salute, il Sense è munito del sensore EDA, che rileva l’attività elettrodermica dal polso. Questa può indicare la risposta del tuo corpo allo stress e, di conseguenza, può aiutarti a tracciarlo e a gestirlo al meglio. C’è poi anche l’app ECG per monitorare costantemente il cuore e rilevare potenziali segnali di fibrillazione atriale.

Spicca anche il sensore di temperatura cutanea, che registra la tua temperatura corporea ogni notte per mostrarti come varia rispetto al tuo valore medio. In questo modo puoi tracciare la tendenza nel tempo.

Concludo con l’ovviet: con il Fibit Sense hai sempre tutto a portata di polso. Chiamate in entrata, notifiche dalle app (WhatsApp, Facebook, Twitter, Instagram e così via), contenuti multimediali e tanto altro ancora.

Non sarà un Apple Watch, il Fitbit Sense – con uno sconto del 55% poi – è davvero uno smartwatch incredibile. Non credi?

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.